মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ভেনেজুয়েলার যুদ্ধবিমান, সতর্ক করল পেন্টাগন

মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ভেনেজুয়েলার যুদ্ধবিমান, সতর্ক করল পেন্টাগন
আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের নৌজাহাজের ওপর দিয়ে ভেনেজুয়েলার দুইটি সামরিক বিমান উড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এটিকে ‘অত্যন্ত প্ররোচণামূলক’ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে। এতে ওয়াশিংটন ও কারাকাসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলাকে এমন প্ররোচনামূলক পদক্ষেপের বিষয়ে সতর্ক করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। তারা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ জেসন ডানহামের ওপর দিয়ে ভেনেজুয়েলার যুদ্ধবিমানগুলো উড়ে গেছে। বিষয়টিকে ‘মাদকবিরোধী সন্ত্রাস দমন অভিযানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা’ বলে আখ্যায়িত করেছে পেন্টাগন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে পেন্টাগন জানায়, ‘আজ আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাদুরো প্রশাসনের দুইটি সামরিক বিমান একটি মার্কিন নৌজাহাজের কাছ দিয়ে উড়ে গেছে।’
ভেনেজুয়েলার মাদক চক্রের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযানে বাধা বা হস্তক্ষেপের কোনো চেষ্টা না করার বিষয়ে পেন্টাগন জোরালোভাবে তাদের সতর্ক করেছে।
মার্কিন এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার বরাতে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ক্যারিবীয় সাগরে গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার জেসন ডানহামের ওপর দিয়ে ভেনেজুয়েলার দুইটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান উড়ে গেছে। তবে মার্কিন জাহাজটি এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম মার্কিন ও ভেনেজুয়েলান বাহিনীর অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে কোনো খবর প্রকাশ করেনি। বরং তারা দেশের জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর প্রথম ধাপের কার্যক্রম শুরুর প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ঘোষণার খবর প্রচার করেছে। গত কয়েক সপ্তাহে ওয়াশিংটনের হুমকির তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত মিলিশিয়া বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার গণমাধ্যম নটিসিয়াস ভেনেভিশন মাদুরোকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ‘ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মিলিশিয়া বাহিনীর স্থানীয় ইউনিটগুলোকে সক্রিয় করা হবে। এর ফলে দেশের সব অঞ্চল—উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং প্রত্যন্ত সম্প্রদায় পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি থাকবে।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা ও এর আশপাশের অঞ্চলে মাদক পাচারকারী গোষ্ঠী পরিচালনা ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার অভিযোগ করেছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেনি।