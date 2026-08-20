মেলানিয়ার মতোই নাটালি তাঁকে ভালোবাসেন, কোন আস্থা থেকে এমনটা বললেন ট্রাম্প

মেলানিয়ার মতোই নাটালি তাঁকে ভালোবাসেন, কোন আস্থা থেকে এমনটা বললেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও অনুগত সহকারীদের একজন নাটালি হার্প। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে ওয়াশিংটনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, ট্রাম্প নাকি বলেছেন, তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ও সন্তানদের মতোই নাটালিও তাঁকে ভালোবাসেন।
৩৫ বছর বয়সী নাটালি হার্প ট্রাম্পের নির্বাহী সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। ১৬ আগস্ট এক সমাবেশে ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন অসফ তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রসঙ্গ তোলার পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে।
অসফ বলেন, ট্রাম্প তাঁর হোয়াইট হাউসের বলরুম তৈরি করতে চান এবং কাতারের আমিরের উপহার দেওয়া উড়োজাহাজে নাটালিকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে চান।
এরপরই রিপাবলিকানরা অসফের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র তাঁকে অপমানজনক ভাষায় আক্রমণ করেন।
সিএনএনের এক নারী সাংবাদিক সিনেটর অসফের মন্তব্য নিয়ে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করার পর তাঁর সঙ্গে হার্পের সম্পর্ক নিয়ে মানুষের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। পরে হোয়াইট হাউসের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ওই সাংবাদিককে তিরস্কার করে পোস্ট দেওয়া হয়।
২০২২ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেওয়ার আগে নাটালি হার্প ডানপন্থী টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ান আমেরিকা নেটওয়ার্কে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন। সেখানে তিনি নিয়মিত ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলতেন।
এর মধ্যেই ট্রাম্পের প্রতি হার্পের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে লেখা কিছু চিঠির পুরোনো তথ্যও আবার সামনে এসেছে। ‘রেজিম চেঞ্জ’ বইয়ে এমন একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে হার্প লিখেছিলেন, ‘আপনিই আমার কাছে সবকিছু।’
বইটির লেখক দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক ম্যাগি হ্যাবারম্যান ও জোনাথন সোয়ান। গত জুনে প্রকাশিত বইটিতে বলা হয়েছে, ট্রাম্প তাঁর কর্মীদের বলেছিলেন, নাটালি হার্প ছাড়া মেলানিয়ার মতো করে তাঁকে ভালোবাসেন—এমন আর কেউ নেই।
ট্রাম্প নাকি কর্মীদের বলেছিলেন, ‘তোমরা সবাই একসময় চলে যাবে এবং অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু সে (নাটালি) আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না।’
কীভাবে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হলেন হার্প
২০২২ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেওয়ার আগে নাটালি হার্প ডানপন্থী টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ান আমেরিকা নেটওয়ার্কে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন। সেখানে তিনি নিয়মিত ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলতেন।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেই তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। হার্প দাবি করেছিলেন, ২০১৮ সালে ট্রাম্পের অনুমোদিত একটি আইনের কারণে তিনি হাড়ের ক্যানসারের পরীক্ষামূলক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন।
ট্রাম্পের সঙ্গে হার্পের ঘনিষ্ঠতার খবর ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও ভালোভাবে নেননি বলে জানা গেছে।
ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের সময় হার্পের কোনো আনুষ্ঠানিক পদ ছিল না। তবে তিনি একটি বহনযোগ্য প্রিন্টার সঙ্গে নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে ঘুরতেন। ট্রাম্পকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর প্রিন্ট করে তাঁর হাতে তুলে দিতেন। এ কারণে তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় ‘মানব প্রিন্টার’।
২০২৫ সালে ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হার্প হোয়াইট হাউসে নির্বাহী সহকারী হিসেবে নিয়োগ পান। ট্রাম্পের কাছে পৌঁছাতে চাওয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেন।
ওভাল অফিসে নাটালিকে প্রায়ই দেখা যায়। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, রাত জেগে ট্রাম্পের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়ার জন্য পোস্ট তৈরিতেও তিনি কাজ করেন।
‘রেজিম চেঞ্জ’ বইয়ে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসের সাজসজ্জায় ট্রাম্পের সোনালি রঙের পরিবর্তন নিয়ে তিনি যখন কর্মীদের কাছে জানতে চাইতেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী হার্প উচ্ছ্বসিত হয়ে ট্রাম্পের প্রশংসা করতেন।
নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিয়েও প্রশ্ন
নাটালি হার্পকে নিয়ে আরেকটি বিষয়ও সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএস নাউ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়েস্ট উইংয়ের কর্মীদের জন্য নিয়মিত যে নিরাপত্তা যাচাই করা হয়, সেটি ছাড়াই হার্প এক বছরের বেশি সময় ধরে হোয়াইট হাউসে কাজ করছেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, অজ্ঞাত কারণে নাটালি একাধিকবার এই নিরাপত্তা যাচাই করাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এ ধরনের যাচাইয়ের সময় একজন ব্যক্তির আগের বাসস্থান, আর্থিক ইতিহাস, বিদেশি যোগাযোগসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
পরে ট্রাম্প নিজেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন বলে জানা গেছে। এরপর নাটালি নিরাপত্তা যাচাইয়ের আবেদন করেন এবং সম্প্রতি ছাড়পত্রও পান।
একজন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রেসিডেন্টের এত কাছাকাছি থাকায় হোয়াইট হাউসের অন্য অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার তুলনায় নাটালির স্পর্শকাতর তথ্য পাওয়ার সুযোগ বেশি।
তবে হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, ‘নাটালি হার্পের অন্য সবার মতোই নিরাপত্তা ছাড়পত্র রয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একজন অনুগত ও পরিশ্রমী সদস্য।’
‘সম্পর্কটি অস্বাস্থ্যকর’
ট্রাম্পের সঙ্গে নাটালির ঘনিষ্ঠতার খবর ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও ভালোভাবে নেননি বলে জানা গেছে। হোয়াইট হাউসের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম সেমাফোরকে বলেছে, ‘ফার্স্ট লেডি এ ধরনের বিষয় পছন্দ করেন না।’
নাটালির ভাই প্রেস্টন হার্পও তাঁর বোনের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করেছেন। মঙ্গলবার সিএনএনকে তিনি এই সম্পর্ককে ‘অস্বাস্থ্যকর আসক্তি’ বলে বর্ণনা করেন।
প্রেস্টনের দাবি, ট্রাম্পের আগে অন্য প্রেসিডেন্টদের কাছেও তাঁর বোন চিঠি লিখেছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং হোয়াইট হাউসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘অবশেষে তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।’
নাটালি হার্প ও ট্রাম্পের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশিত এসব তথ্যের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করেছে দ্য টেলিগ্রাফ। তবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।