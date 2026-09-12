সৌদি পাইপলাইনে হামলায় ‘সম্ভবত’ ইরান দায়ী: ট্রাম্প

সৌদি পাইপলাইনে হামলায় ‘সম্ভবত’ ইরান দায়ী: ট্রাম্প
সৌদি আরবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘ইস্ট-ওয়েস্ট’ তেল পাইপলাইনে সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার পেছনে ‘সম্ভবত’ ইরান জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে আজ শনিবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘সম্ভবত তারাই (ইরান) এর পেছনে রয়েছে।’
সংবাদ সম্মেলনে হুতি বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, বিদ্রোহীরা এই লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি দেখতে চায় না। তিনি বলেন, ‘তারা চাইবে না আমরা এতে জড়াই, আর তাই তারা অধিকাংশ জাহাজকেই সেখান দিয়ে চলাচলের সুযোগ দিচ্ছে। কেবল একটি দেশের ওপরই তাদের তীব্র ক্ষোভ রয়েছে, আর সেই বিষয়টিও আমরা খুব শিগগিরই সমাধান করে ফেলব।’
এ সময় সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে নিজের ‘ভালো বন্ধু’ হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প আশ্বস্ত করেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতির দ্রুত ও ইতিবাচক সমাধান ঘটবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে সামলে নেওয়া হবে।’