হোয়াইট হাউসে বৈঠক: মাখোঁকে ফিসফিসিয়ে কী বলেছিলেন ট্রাম্প

হোয়াইট হাউসে বৈঠক: মাখোঁকে ফিসফিসিয়ে কী বলেছিলেন ট্রাম্প
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা কয়েক দফার এ বৈঠকে ট্রাম্পের ডানে বসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ।
হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে আনুষ্ঠানিকভাবে বহুপক্ষীয় বৈঠক শুরু হওয়ার ঠিক আগে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট মাখোঁর সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলতে দেখা যায়। ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে সম্ভাব্য একটি চুক্তির বিষয় নিয়েই ফিসফিস করে মাখোঁর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু ট্রাম্পের সামনে থাকা মাইকটি তখন চালু ছিল। তাই ফিসফিসিয়ে মাখোঁকে যা বললেন, তার সবটাই শোনা যায়।
মাইকে শোনা যায়, ট্রাম্প মাখোঁকে বলছেন, তাঁর মনে হচ্ছে, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সমঝোতা করতে চান।
ট্রাম্পকে বলছিলেন, ‘আমার মনে হয় তিনি (রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন) সমঝোতা করতে চান...আমার মনে হয়, তিনি আমার জন্য একটি সমঝোতায় আসতে চান, আপনি এটা বুঝতে পারছেন তো? অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্যি।’
মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ মন্তব্যে বোঝা যায়, তিনি বিশ্বাস করেন, পুতিন একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে আগ্রহী। এতে গত শুক্রবার আলাস্কায় রুশ নেতার সঙ্গে তাঁর অনুষ্ঠিত বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের তিন দিনের মাথায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেন ট্রাম্প।
এ বৈঠকের মাঝখানে ট্রাম্প ফোনে পুতিনের সঙ্গেও কথা বলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একজন কূটনীতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর আবার বৈঠক শুরু হয়।
কয়েক দফা বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক আয়োজনে কাজ শুরু করেছেন তিনি।
তবে কবে, কোথায় এ বৈঠক হবে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি ট্রাম্প। নিজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, ‘ওই বৈঠকের পর আমাদের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হবে। সেখানে দুই প্রেসিডেন্টের (পুতিন ও জেলেনস্কি) সঙ্গে আমিও থাকব। আবারও বলছি, প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধের জন্য এটি একটি খুব ভালো ও প্রাথমিক পদক্ষেপ।’
হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জেলেনস্কি বলেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ‘প্রস্তুত’। আর মস্কোর পক্ষ থেকে ক্রেমলিনের এক সহকারী বলেছেন, পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার ‘পরিকল্পনা’ বাতিল করেননি।