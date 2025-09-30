ট্রাম্পের ‘শান্তি পরিকল্পনা’য় রাজি নেতানিয়াহু

ট্রাম্পের ‘শান্তি পরিকল্পনা’য় রাজি নেতানিয়াহু
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষ করার জন্য তাঁর প্রস্তাবিত ২০ দফা পরিকল্পনায় রাজি হয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতনিয়াহু। ‘কীভাবে গাজায় যুদ্ধ শেষ করা যায়’ তা নিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। হামাসকে এই প্রস্তাবে রাজি করাতে আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতারা কাজ করবেন উল্লেখ করে ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেন, হামাস এই প্রস্তাবে রাজি হবে।
সোমবার হোয়াইট হাউসে নেতানিয়াহুর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ কথাগুলো বলেন। তবে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হামাসের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
সোমবার ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠকের সময় তাঁরা কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মেদ বিন আব্দুলরহমান বিন জসিম আল-থানির সঙ্গে কথা বলেন। ফোনালাপে চলতি মাসের শুরুতে কাতারে হামলা চালানোর ঘটনায় আল-থানির কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন নেতানিয়াহু।
সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, এই প্রস্তাব (২০ দফা) ‘অত্যন্ত ন্যায্য’। তিনি বলেন, অনেক ফিলিস্তিনি শান্তিতে বসবাস করতে চান। কিন্তু তাঁদের ‘নিজেদের ভাগ্যের দায়িত্ব নেওয়া’ প্রয়োজন। ফিলিস্তিনিরা হামাসের সঙ্গে ‘দুর্বিষহ জীবনযাপন’ করেছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
ট্রাম্প সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার আগে ২০ দফার প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে হোয়াইট হাউস। এতে বলা হয়, চুক্তি কার্যকরের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হামাসকে সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে।
ট্রাম্পের প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, হামাসের যাবতীয় অস্ত্র ধ্বংস করা হবে। যাঁরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুতি দেবেন, তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর হামাসের যেসব সদস্য গাজা ছাড়তে চান, তাঁদের নিরাপদে অন্য দেশে যেতে সহায়তা করা হবে।
ট্রাম্প বলেন, তিনি শুনেছেন হামাসও এই পরিকল্পনায় রাজি আছে। হামাস যদি এই পরিকল্পনায় একমত হয়, তাহলে ইসরায়েলি জিম্মিরা মুক্ত হবে এবং গাজা যুদ্ধ শেষ হবে।
গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তাঁদের তিনি এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর বৈঠকের আগে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলাইন লেভিট সাংবাদিকদের বলেন, হামাস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার খুব কাছাকাছি আছে। এখন ইসরায়েলের অবস্থান কী করে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। লেভিট বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উভয় পক্ষকেই কিছু ছাড় দিতে হবে।
ট্রাম্প কিছুদিন ধরে বলে আসছেন, গাজা যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে। রোববার সন্ধ্যায় নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমাদের মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় অর্জনের সুযোগ আছে। সবাই বিশেষ কিছু অর্জন করতে ঐক্যবদ্ধ, যা প্রথমবারের মতো ঘটছে। আমরা এটি সম্পন্ন করব।’
আল-শিফা হাসপাতাল এলাকায় বন্দুকযুদ্ধ
গতকাল রাতে গাজা উপত্যকার গাজা নগরীর আল-শিফা হাসপাতাল এলাকায় ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইসরায়েলের সেনারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েছে। আল–জাজিরা সোমবার রাত ১১টার দিকে এই খবর জানিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের খবর জানা যায়নি।
সোমবার এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল, আল-শিফা হাসপাতালের আশপাশে গোলাগুলি হয়েছে। হাসপাতালের কাছে ইসরায়েলের ট্যাংক অবস্থান নিয়েছে। সোমবার নগরীর আল-হেলু হাসপাতালেও ইসরায়েলের সেনারা দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এতে হাসপাতালে ঢোকা ও বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিকিৎসাসেবা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।
আল-শিফা গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের সেনারা এই হাসপাতালে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। এতে হাসপাতালের মূল ভবনের অনেকটা ধ্বংস হয়েছে।
ইসরায়েলের হামলায় সোমবার ভোর থেকে গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে অন্তত আরও ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গাজা নগরীতে নিহত হয়েছেন অন্তত ২৩ জন। ত্রাণ আনতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ৪ জন। এ নিয়ে গাজায় মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৬ হাজার ৫৫ জন। একই সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৬৪ জন।
ফ্লোটিলায় হামলার শঙ্কা
চিকিৎসা, শিক্ষাসামগ্রীসহ অন্যান্য ত্রাণ নিয়ে গাজার অভিমুখে আসতে থাকা ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায়’ ইসরায়েলে ‘সহিংস হস্তক্ষেপ’ করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জোসেফ হিন্টারসেহার। তিনি উভয় পক্ষকে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই নৌবহরে ইউরোপের কয়েকটিসহ ৪৪টি দেশের ৩০০-এর বেশি নাগরিক রয়েছেন। ৫০টির বেশি এই নৌবহরে সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও রয়েছেন। নৌবহরটিতে এরই মধ্যে একাধিকবার হামলা হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি। সর্বশেষ হামলার পর ইতালি ও স্পেন ফ্লোটিলার নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর তিনটি জাহাজ পাঠিয়েছে।
রোববার সুমুদ ফ্লোটিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছে, তারা ফিলিস্তিনের জলসীমা থেকে ৩৯৯ নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছে। আগামীকাল (৩০ সেপ্টেম্বর) বা ১ অক্টোবরের মধ্যে তারা গাজা উপকূলে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গাজার ওপর ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ভাঙতে এবং উপত্যকাটিতে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে গত ৩১ আগস্ট স্পেনের বার্সেলোনা থেকে যাত্রা শুরু করে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা।