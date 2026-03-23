নিউইয়র্কে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির সঙ্গে উড়োজাহাজের সংঘর্ষ, পাইলট ও কো–পাইলট নিহত

নিউইয়র্কে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির সঙ্গে উড়োজাহাজের সংঘর্ষ, পাইলট ও কো–পাইলট নিহত
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লা গার্দিয়া বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসের যাত্রীবাহী একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছে। দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজটির পাইলট ও কো-পাইলট নিহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার গভীর রাতের এ ঘটনার পর বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ এ প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
সূত্র জানিয়েছে, ফায়ার সার্ভিসের ওই ট্রাক পুলিশ সদস্যরা পরিচালনা করছিলেন। এর আগে জানানো হয়েছিল, একজন সার্জেন্ট ও একজন পুলিশ কর্মকর্তার হাত-পা ভেঙে গেছে এবং তাঁরা হাসপাতালে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, জ্যাজ এভিয়েশনের মাধ্যমে পরিচালিত এয়ার কানাডার সিআরজে-৯০০ মডেলের ওই উড়োজাহাজ ৭২ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রু নিয়ে মন্ট্রিয়েল থেকে আসছিল।
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ফ্লাইট রাডার ২৪’ জানিয়েছে, রাত ১১টা ৩৭ মিনিটে সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উড়োজাহাজটি প্রায় ২৪ মাইল বেগে ফায়ার ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়।
রয়টার্সের ছবিতে দেখা গেছে, উড়োজাহাজটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেটি ওপরের দিকে হেলে আছে।
দুর্ঘটনার পর মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, আজ সোমবার বেলা ২টা পর্যন্ত বিমানবন্দরটি বন্ধ থাকতে পারে। এর মধ্যে ১৮টি ফ্লাইট অন্য বিমানবন্দরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফায়ার সার্ভিসের ট্রাকটি রানওয়েতে অন্য একটি ঘটনায় জরুরি ডাকে যাওয়ার সময় ৪ নম্বর রানওয়েতে উড়োজাহাজটির সঙ্গে ওই সংঘর্ষ হয়।
এ দুর্ঘটনার কারণে নিউইয়র্ক সিটির জরুরি বিভাগ থেকে জানানো হয়, বিমানবন্দর এলাকায় ফ্লাইটের সময়সূচি বিপর্যয়, সড়ক বন্ধ ও যানজট তৈরি হতে পারে।