জোহরান মামদানির কতটা বিরোধী, কুমোকে সমর্থন দিয়ে সেটি বুঝিয়ে দিলেন ট্রাম্প

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন
জোহরান মামদানির কতটা বিরোধী, কুমোকে সমর্থন দিয়ে সেটি বুঝিয়ে দিলেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে সমর্থন দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ‘বামপন্থী’ উল্লেখ করে তাঁকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, মেয়র পদে কুমো যোগ্য, জোহরান মামদানি নন।
গতকাল সোমবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে নিজের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও অনেক আগে থেকেই জোহরানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন ট্রাম্প। তবে এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে কুমোকে সমর্থন দিলেন তিনি।
ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ‘আপনারা অ্যান্ড্রু কুমোকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন বা না করেন, সত্যি বলতে গেলে আপনাদের কাছে বিকল্প কোনো পথ নেই। আপনাদের তাঁকে ভোট দিতে হবে এবং আশা করতে হবে যে তিনি অসাধারণ কাজ করবেন। তিনিই (মেয়র) পদের যোগ্য, মামদানি (জোহরান) নন!’
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, মেয়র নির্বাচনে জোহরান জয়ী হলে নিউইয়র্ককে ‘খুব সামান্য’র বেশি কেন্দ্রীয় তহবিল দিতে আগ্রহ দেখাবেন না তিনি। এরপর গত রোববার একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জোহরানকে ‘কমিউনিস্ট’ বলে আখ্যা দেন ট্রাম্প। যদিও এমন তকমা প্রত্যাখ্যান করেছেন জোহরান।
অ্যান্ডু কুমো একসময় নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ছিলেন। মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাই পর্বে বাদ পড়ে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের সমর্থনের বিষয়ে তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে সমর্থন দিচ্ছেন না। বরং তিনি জোহরানের বিরোধিতা করছেন।
নির্বাচিত হলে জোহরান মামদানি হবেন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র। এখন পর্যন্ত করা বিভিন্ন জরিপে কুমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার চেয়ে জনসমর্থনে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন তিনি। যদিও ট্রাম্প নিজ দলের প্রার্থী স্লিওয়াকে সমর্থন জানাননি। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, ‘স্লিওয়ার জন্য একটি ভোট আসলে হবে জোহরানের পক্ষে একটি ভোট।’
কুমোর প্রতি ট্রাম্পের সমর্থনের জবাবে জোহরান বলেছেন, এই সমর্থনের মাধ্যমে ট্রাম্প বুঝিয়েছেন যে কুমো তাঁর জন্য সেরা মেয়র হবেন। তাঁর প্রশাসনের জন্য সেরা মেয়র হবেন। তবে নিউইয়র্ক শহরের জন্য সেরা মেয়র হবেন না বা নিউইয়র্কবাসীর জন্য সেরা মেয়র হবেন না।