ট্রুডোর সঙ্গে সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন মার্কিন গায়িকা কেটি পেরি

ট্রুডোর সঙ্গে সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন মার্কিন গায়িকা কেটি পেরি
মার্কিন গায়িকা কেটি পেরি ও কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পর্কে আছেন।
পেরি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একাধিক ছবি পোস্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে একটিতে ট্রুডোও ছিলেন। ছবিগুলো তাঁদের সাম্প্রতিক জাপান ভ্রমণের সময়ের। একটি ছবিতে পেরি ও ট্রুডোকে গাল ঠেকিয়ে একটি মিষ্টি সেলফির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে।
পোস্ট করা অন্য একটি ভিডিওতে এই জুটিকে একসঙ্গে খাবার খেতে দেখা যায় এবং এরপর তাঁদের একসঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্তের ছবি ছিল। কেটি পেরি তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, ‘টোকিও ভ্রমণের সময় ও আরও কিছু।’
জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও তাঁর স্ত্রী ইউকোর সঙ্গে ট্রুডোর আমন্ত্রণে জাপান ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গী হন কেটি পেরি। এ সময় তাঁরা একসঙ্গে জাপান ভ্রমণ করেন। কিশিদা এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে পেরিকে ট্রুডোর ‘পার্টনার’ বা সঙ্গী বলে উল্লেখ করেন।
কিশিদা লিখেছেন, ‘কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে জাপান সফরে এসেছিলেন। তাঁরা আমার স্ত্রী ও আমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমরা নেতা হিসেবে একাধিকবার মিলিত হয়েছি। আমি যখন কানাডা সফর করি, তখন “জাপান-কানাডা অ্যাকশন প্ল্যান” তৈরি করাসহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। আমি আনন্দিত, আমরা এভাবেই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছি।’
পেরি ও ট্রুডো প্রথম জনসমক্ষে জুটি হিসেবে আসেন গত ২৫ অক্টোবর প্যারিসে গায়িকার ৪১তম জন্মদিনে। তবে তাঁরা প্রথম একসঙ্গে ধরা পড়েন গত জুলাইয়ে কানাডায় তাঁদের কুকুরদের নিয়ে হাঁটার সময়।
সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা যায়, কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মন্ট্রিয়লের দেখা–সাক্ষাতের পর থেকেই পেরির মন জয়ের চেষ্টা করছিলেন।