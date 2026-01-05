আমাকে খুশি রাখা জরুরি: মোদিকে কেন বললেন ট্রাম্প
রাশিয়ার জ্বালানি তেল কেনার বিষয়ে নয়াদিল্লি যদি ওয়াশিংটনকে সহযোগিতা না করে, তবে ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরও বৃদ্ধি করবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেন, ‘তারা আমাকে খুশি করতে চায়, আসলে...প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন খুব ভালো মানুষ। তিনি খুব ভালো। তিনি জানেন, আমি খুশি নই। আমাকে খুশি রাখা জরুরি। তাদের ব্যবসা করতে হয় এবং আমরা খুব দ্রুত তাদের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারি।’
গতকাল রোববার মার্কিন নীতি এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর প্রশাসন আশা করছে, রাশিয়ার তেল আমদানি কমাতে নয়াদিল্লি থেকে সমর্থন আরও বাড়বে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এ বছরের শেষ নাগাদ ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে দেবে।’
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির জেরে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। তার আগে ২৫ শতাংশ পাল্টাপাল্টি (রেসিপ্রোকাল) শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। শাস্তিস্বরূপ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে ভারতীয় পণ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করতে বর্তমানে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে।
ভারত থেকে বস্ত্র, পোশাক, রত্ন ও গয়না, কার্পেট, আসবাবপত্র এবং সামুদ্রিক খাবার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।
বাণিজ্য বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলেছেন, উচ্চ শুল্কের ফলে ভারতীয় পণ্য মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়তে পারে। এতে ২০২৫-২৬ সালে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের চালান ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।
যদি তাই হয় তবে ভারতে বস্ত্র, রত্ন ও গয়না, চিংড়ি ও কার্পেটের মতো শ্রমনির্ভর খাতে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারেন।
ভারতের ওষুধ, ইলেকট্রনিকস ও পেট্রোলিয়াম পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়, যা দেশটির মোট রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ। এ ছাড়া ৪ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপিত। বাকি প্রায় ৬৬ শতাংশ রপ্তানি পণ্য ৫০ শতাংশ শুল্কের আওতায় পড়েছে।