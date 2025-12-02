যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প কেন হঠাৎ এমআরআই করালেন, পরীক্ষার ফল নিয়ে কী বলছে হোয়াইট হাউস

রয়টার্স
ওয়াশিংটন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পছবি: এএফপি ফাইল ছবি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো আছে বলে নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিটির বয়স তাঁর কাজের ওপর প্রভাব ফেলছে কি না, তা নিয়ে মানুষজন প্রশ্ন করেই চলেছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট গতকাল সোমবার বলেন, সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে এমআরআই পরীক্ষা করা হয়েছিল, তা তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষারই অংশ ছিল। এতে দেখা গেছে, তাঁর হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি ভালো অবস্থায় আছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লেভিট বলেন, ট্রাম্পের বয়সী মানুষদের এ ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো ভালো।

৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্টের বিষয়ে লেভিট আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল, রক্তনালিতে সংকোচনের কোনো চিহ্ন নেই, রক্তের প্রবাহে কোনো বাধা নেই এবং হৃৎপিণ্ড বা গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালিগুলোতে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। এককথায় তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র চমৎকার অবস্থায় আছে। তাঁর পেটের অংশের ইমেজিংও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।’

সম্প্রতি স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলাকালে ট্রাম্প ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) পরীক্ষা করান। তবে কেন এ পরীক্ষা করা হলো, তার কারণ প্রকাশ করা হয়নি। সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষার ক্ষেত্রে এমআরআই করাতে দেখা যায় না। বিস্তারিত জানানো হয়নি দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য পুরোপুরি ও সময়মতো প্রকাশ করছে কি না।

আরও পড়ুন

ট্রাম্প কি ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

ট্রাম্প তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে স্পর্শকাতর। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে গত সপ্তাহে তিনি এর সহলেখক নারী রিপোর্টারকে আক্রমণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন। টাইমসের প্রতিবেদনে ট্রাম্পের কর্মক্ষমতার ওপর তাঁর বয়সের সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছিল।

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দীর্ঘ সময় চলবে: ট্রাম্প

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও পড়ুন