চাঁদে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪ নভোচারী পাঠাচ্ছে নাসা

চাঁদে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪ নভোচারী পাঠাচ্ছে নাসা
মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চাঁদে মনুষ্যবাহী নভোযান পাঠানোর সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেছে। সংস্থাটি আগে বলেছিল, এপ্রিলের শেষ নাগাদ অভিযানটি পরিচালনা করা হবে। তবে এখন তারা অভিযানটি আরও আগেই পরিচালনা করতে চাইছে।
এই অভিযানের নাম আর্টেমিস ২। এটি হবে নাসার আর্টেমিস কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত দ্বিতীয় অভিযান। এ অভিযানের লক্ষ্য হলো, নভোচারীদের চন্দ্রপৃষ্ঠে নামানো এবং ধীরে ধীরে সেখানে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
কোনো দেশই ৫০ বছর ধরে চাঁদে মনুষ্যবাহী নভোযান পাঠায়নি। নাসা এবার চাঁদে চার নভোচারী পাঠাবে। গতকাল মঙ্গলবার নাসা কর্তৃপক্ষ বলেছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ১০ দিনের এ অভিযান পরিচালনা করা হতে পারে।
নাসার কার্যনির্বাহী উপসহকারী প্রশাসক লেকিশা হকিন্স বলেন, এটি মানুষের মহাকাশ অনুসন্ধানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হবে।
এক সংবাদ সম্মেলনে হকিন্স আরও বলেন, ‘উৎক্ষেপণের সময়সীমা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে শুরু হতে পারে। তবে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।’
২০২২ সালের নভেম্বরে চালানো আর্টেমিসের প্রথম অভিযানটি ২৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই অভিযানের অংশ হিসেবে একটি মহাকাশযান চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।
আর্টেমিস উৎক্ষেপণ–সংক্রান্ত পরিচালক চার্লি ব্ল্যাকওয়েল–টমসন ব্যাখ্যা করে বলেন, এ অভিযানের জন্য প্রধান উৎক্ষেপণ যান স্পেস লঞ্চ সিস্টেম (এসএলএস) প্রায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
শুধু নভোচারীদের বহনের জন্য নির্মিত মহাকাশ যান ওরিয়নকে এসএলএসের সঙ্গে সংযুক্ত করা ও এর কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করার কাজ বাকি আছে।
অভিযানটি সামগ্রিকভাবে সফল হয়েছিল। তবে মহাকাশযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় হিটশিল্ড (উষ্ণতারোধক ঢাল) নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরে সেগুলো সমাধান করা হয়েছে।
আর্টেমিস ২–এর আওতায় চার নভোচারী ১০ দিনের জন্য চাঁদে অভিযান চালিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এই চার নভোচারী হলেন নাসার রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কচ ও কানাডীয় মহাকাশ সংস্থার জেরেমি হ্যানসেন। তাঁরা চাঁদে অবতরণ করবেন না, তবে তাঁরা পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করবেন। ১৯৭২ সালের পর এ ধরনের অভিযান এটাই প্রথম।