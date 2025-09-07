বাণিজ্যচুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে কিছু শুল্ক ছাড় দিয়ে ট্রাম্পের নতুন আদেশ

বাণিজ্যচুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে কিছু শুল্ক ছাড় দিয়ে ট্রাম্পের নতুন আদেশ
শিল্পজাত রপ্তানি বিষয়ে চুক্তি করা বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোকে কিছু শুল্ক ছাড় দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
এ লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। আদেশটি আগামীকাল সোমবার থেকে কার্যকর হবে।
ছাড়ের আওতাভুক্ত শিল্পজাত রপ্তানির মধ্যে রয়েছে নিকেল, সোনা ও অন্যান্য ধাতু। পাশাপাশি রয়েছে ওষুধ তৈরির যৌগ ও রাসায়নিক।
বিশ্ববাণিজ্যব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করতে ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম সাত মাস শুল্ক ব্যাপকভাবে বাড়ানোর কাজে ব্যয় করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি কমানোর চেষ্টা করেছেন ট্রাম্প। আলোচনায় বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোর কাছ থেকে ছাড় আদায়ের চেষ্টা করেছেন তিনি।
ট্রাম্পের সর্বশেষ আদেশে ৪৫টির বেশি পণ্যের শ্রেণিতে শূন্য আমদানি শুল্কের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুবিধা কেবল সেসব দেশ পাবে, যারা ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করেছে।
বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তিভুক্ত দেশগুলোর জন্য এই ছাড় কার্যকর হবে সোমবার দিবাগত ১২টা ১ মিনিটে।