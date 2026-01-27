মিনেসোটায় পিছু হটলেন ট্রাম্প, সরিয়ে নিচ্ছেন বর্ডার পেট্রল প্রধানকে

মিনেসোটায় পিছু হটলেন ট্রাম্প, সরিয়ে নিচ্ছেন বর্ডার পেট্রল প্রধানকে
যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসে অভিবাসনবিরোধী অভিযানের প্রধান মুখ এবং বর্ডার পেট্রল কমান্ডার গ্রেগরি বোভিনো মঙ্গলবার শহরটি ত্যাগ করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন তাদের এই অভিযানের নেতৃত্বে বড় ধরনের রদবদল করছে। মূলত ফেডারেল কর্মকর্তাদের হাতে দ্বিতীয়বারের মতো একজন সাধারণ নাগরিক নিহত হওয়ার পর সেখানে বাহিনীর উপস্থিতি কমিয়ে আনা হচ্ছে।
প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে ৫৫ বছর বয়সী বোভিনো আজ মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে থাকা একদল এজেন্ট নিয়ে মিনেসোটা ছাড়ছেন। ডেমোক্র্যাট নেতা ও মানবাধিকারকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই বোভিনোর সমালোচনা করছিলেন।
অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, বোভিনোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি ‘কমান্ডার অ্যাট লার্জ’ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে তাঁর আগের পুরোনো চাকরিতে (প্রধান পেট্রল এজেন্ট) ফিরে যাবেন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল সোমবার ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর ‘বর্ডার জার’ টম হোম্যানকে মিনেসোটায় পাঠাচ্ছেন। সেখানে চলমান ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’ নামের এই অভিযানের তদারক করবেন হোম্যান। তিনিই সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করবেন।
৩৭ বছর বয়সী আইসিইউ নার্স অ্যালেক্স প্রেটিকে গুলি করে হত্যার পর হোয়াইট হাউস তাদের কৌশলে এই পরিবর্তন আনল। ট্রাম্প সোমবার মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালৎস এবং মেয়র জ্যাকব ফ্রের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন।
এর আগে এই দুই ডেমোক্র্যাট নেতাকেই ট্রাম্প রাজ্যে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী করেছিলেন। তবে এখন তিনি কিছুটা নরম সুরে কথা বলছেন।
বোভিনোর পদাবনতির খবরটি প্রথম জানায় ‘দ্য আটলান্টিক’। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোভিনো হয়তো শিগগিরই অবসরে যাবেন। তবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই খবর নাকচ করে বলেছে, বোভিনোকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। তারা তাঁকে একজন ‘দেশপ্রেমিক’ হিসেবে প্রশংসা করেছে।
বোভিনোর রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লেও বিক্ষোভকারীরা শান্ত হননি। তিনি যে হোটেলে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, সেটার বাইরে মানুষ জড়ো হয়ে থালাবাসন পিটিয়ে এবং বাঁশি বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
সোমবার সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে নার্স প্রেটির মৃত্যুকে ‘দুঃখজনক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এর আগে হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার প্রেটিকে ‘সম্ভাব্য খুনি’ বলে অভিহিত করেছিলেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই গুলির ঘটনাটি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।
গভর্নর ওয়ালৎস এবং ট্রাম্পের মধ্যকার আলোচনাকে দুপক্ষই ‘ফলপ্রসূ’ বলে বর্ণনা করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, তাঁরা এখন ‘একই সুরে’ কথা বলছেন।
গভর্নর জানিয়েছেন, ট্রাম্প মিনেসোটা থেকে ফেডারেল এজেন্টের সংখ্যা কমাতে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মিলে কাজ করতে রাজি হয়েছেন।
বোভিনো ট্রাম্পের এই বিতর্কিত অভিযানের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। তিনি সিনেমার মতো করে এই অভিযানের প্রচারমূলক ভিডিও তৈরি করতেন। তাঁকে প্রায়ই মাস্ক ছাড়া দাপুটে ভঙ্গিতে দেখা যেত, যেখানে তাঁর চারপাশের অন্য সব এজেন্টের মুখ ঢাকা থাকত। তাঁর পোশাক-আশাক এবং আচরণের জন্য অনেকে তাঁকে নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।
বোভিনো সব সময় এজেন্টদের পক্ষ নিয়েছেন, যদিও ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে তাঁর দাবি মিথ্যা। গত সপ্তাহান্তে নিহত প্রেটির বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, প্রেটি বড় ধরনের কোনো হামলা করতে চেয়েছিলেন।
তবে ভিডিওতে দেখা যায়, প্রেটির হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। বরং ছিল একটি মুঠোফোন।
এমনকি গত বছরও আদালতকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কারণে একজন ফেডারেল বিচারক বোভিনোকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন।