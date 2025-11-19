পারমাণবিক জ্বালানি ও এফ–৩৫ যুদ্ধবিমানের বিক্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র–সৌদি আরব চুক্তি

পারমাণবিক জ্বালানি ও এফ–৩৫ যুদ্ধবিমানের বিক্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র–সৌদি আরব চুক্তি
যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি ও অত্যাধুনিক এফ-৩৫ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সফরকালে গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এ চুক্তি হয়। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশ বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানিসংক্রান্ত একটি ‘যৌথ ঘোষণা’ অনুমোদন করেছে। এর মধ্য দিয়ে কয়েক দশকের জন্য শতকোটি ডলারের পারমাণবিক জ্বালানি অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আইনি ভিত্তি তৈরি হবে। ‘পারমাণবিক শক্তির বিস্তার রোধ’–সংক্রান্ত কঠোর নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে এটা করা হবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘গুরুত্বপূর্ণ’ প্রতিরক্ষা চুক্তির একটি প্যাকেজও অনুমোদন করেছেন। এর মধ্যে ভবিষ্যতে সৌদি আরবে অত্যাধুনিক মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রি–সংক্রান্ত চুক্তিও আছে।
গতকাল হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। বৈঠকে সামরিক অস্ত্র চুক্তি, পারমাণবিক সহযোগিতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি আরবের বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
যুবরাজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি বিনিয়োগ ৬০ হাজার কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ কোটি ডলার করা হচ্ছে।