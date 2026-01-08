যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লাখ ডলারের কোকেন বহনের অভিযোগে দুই ভারতীয় গ্রেপ্তার

যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লাখ ডলারের কোকেন বহনের অভিযোগে দুই ভারতীয় গ্রেপ্তার
যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে মাদক বহনের অভিযোগে দুজন ভারতীয় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৩০৯ পাউন্ড (প্রায় ১৪০ কেজি) কোকেন উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লাখ ডলার।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গুরুপ্রীত সিং (২৫) ও জসবীর সিং (৩০)। তাঁরা যথাক্রমে ২০২৩ এবং ২০১৭ সালে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন।
গত শনিবার পুটনাম কাউন্টির হাইওয়েতে তল্লাশির সময় ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় ট্রাকচালকের আসনের পেছনে থাকা ঘুমানোর জায়গায় বিপুল পরিমাণ কোকেন পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্য অনুযায়ী, এই মাদক সেবন করে অন্তত ১ লাখ ১৩ হাজারের বেশি আমেরিকানের মৃত্যু হতে পারত।
অভিযানে অংশ নেওয়া একটি প্রশিক্ষিত কুকুর ট্রাকের মধ্যে কোকেন শনাক্ত করে। এরপর পুলিশ চালকের আসনের পেছনে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা অনেকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স খুঁজে পায়। সেগুলোর ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ কোকেন জব্দ করা হয়। এরপর চালকদের পুটনাম কাউন্টির কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।
ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
আটক দুজনের দাবি, ট্রাকের ভেতরে কী ছিল তা জানতেন না। তাঁরা বলেছেন, ট্রাক কোম্পানি ট্রাকটিকে রিচমন্ডের একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় নিয়ে এতে পণ্য তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিল।
গুরুপ্রীত সিং ২০২৩ সালের ১১ মার্চ অ্যারিজোনা হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে জসবীর সিং ২০১৭ সালের ২১ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। গত মাসে চুরি করা পণ্য রাখার অভিযোগে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি।