প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংকে সরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এনভিডিয়া

প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংকে সরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এনভিডিয়া
চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানিটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম গতকাল বুধবার জানিয়েছে, সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের নতুন অভিযোগ ওঠার পর এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত এক নারীর সঙ্গে জেনসেন হুয়াংয়ের সম্পর্ক থাকার তথ্য প্রকাশ্যে আসে।
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গতকালই পরিচালনা পর্ষদ বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নিয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি এ খবর প্রকাশ করেছে।
গতকাল দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়, এক কর্মীর সঙ্গেও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ৬৩ বছর বয়সী হুয়াং। এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বারলি পাওয়েলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিডিও প্রমাণ রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪৮ বছর বয়সী পাওয়েল উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে এনভিডিয়ার প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরিচিত মুখ। ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসেতে একটি সম্মেলনে অংশ নিতে গিয়ে তিনি ও হুয়াং একই হোটেলে ছিলেন। সেখানে তাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
এ খবর প্রকাশের আগে সিঙ্গাপুরভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন জেনসেন হুয়াং। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে তাইপেতে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেছে।
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অ্যালিস হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে চীনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করেন বলে অভিযোগ তুলেছে।
গত রোববার এনভিডিয়ার কর্মীদের কাছে পাঠানো এক বার্তায় প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন জেনসেন হুয়াং। তিনি লেখেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম না।’
একই দিন এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ এক বিবৃতিতে জানায়, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং বিদেশি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন বলে সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা বিবেচনায় নিয়ে তারা তদন্ত শুরু করেছে।
১৯৯৩ সালে এনভিডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন হুয়াং। এআই প্রযুক্তির উত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ তিনি। উন্নত গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাঁর কোম্পানি। এটি ব্যবহার করে এআইয়ের অত্যাধুনিক মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সেগুলো পরিচালনা করা হয়।
কর্মীদের কাছে পাঠানো বার্তায় হুয়াং বলেন, ‘আমি এই তদন্তকে সমর্থন করি। এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সহযোগিতা করব। আমি আমার দেশ ও কোম্পানিকে ভালোবাসি।’
অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্কের বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও হুয়াংকে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব্রিফিং দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
এদিকে জেনসেন হুয়াংকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার খবরে এনভিডিয়ার শেয়ারের দামে বড় পতন হয়েছে। গতকাল কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৮ দশমিক ৬ শতাংশ কমে যায়।
১৯৯৩ সালে এনভিডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন হুয়াং। এআই প্রযুক্তির উত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ তিনি। উন্নত গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাঁর কোম্পানি। এটি ব্যবহার করে এআইয়ের অত্যাধুনিক মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সেগুলো পরিচালনা করা হয়।
এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তার অবস্থান তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রেও নিয়ে এসেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ দুটি প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত হুয়াং চীনে উন্নত চিপ রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করার পক্ষে তদবির করেছেন। এ নিয়ে ওয়াশিংটনের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক কট্টরপন্থী কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ রয়েছে। ওই কর্মকর্তারা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যাতে চীনের নাগালে না আসে, তা নিশ্চিত করা জরুরি।
এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ হুয়াংকে প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরিয়ে দিলে তা হবে চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির জন্য বড় ঘটনা।
এনভিডিয়ার বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিগুলোর একটিতে পরিণত হওয়ার পেছনে হুয়াংয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক বিনিয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপোর্ট রিসার্চ পার্টনার্সের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক জে গোল্ডবার্গ বলেন, ‘জেনসেনই এনভিডিয়া। তাঁকে ছাড়া কোম্পানিটি মূল চালিকা শক্তি হারাবে।’
গোল্ডবার্গ আরও বলেন, ‘কোম্পানিটির পুরো সাংগঠনিক কাঠামো তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তাঁকে অন্য কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও তাঁর বিকল্প পাওয়া অসম্ভব।’
হুয়াংয়ের উত্তরসূরি কে হবেন, সে বিষয়ে এনভিডিয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বিশ্লেষকদের মতে, তাঁর জায়গা নেওয়ার মতো সম্ভাব্য প্রার্থীও খুব বেশি চোখে পড়ছে না।