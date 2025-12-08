‘আপনার স্ত্রী কি ভারতীয় নন’,  মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সকে পাল্টা প্রশ্ন

‘আপনার স্ত্রী কি ভারতীয় নন’, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সকে পাল্টা প্রশ্ন
‘গণহারে অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন চুরির শামিল’—যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের এমন মন্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবারও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের কাছ থেকে সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে।
এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জেডি ভ্যান্স বলেন, ‘গণহারে অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের স্বপ্ন চুরির শামিল। এর বিরোধিতা করে যেসব চিন্তক প্রতিষ্ঠানের লেখা ও অর্থনৈতিক গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর পেছনে অর্থ ঢেলেছে পুরোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী হয়ে ওঠা কিছু মানুষ।’
লুইজিয়ানার একটি আবাসন কোম্পানির মালিকের ভিডিওর প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেডি ভ্যান্স এ পোস্ট দেন। ওই মালিক দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) রাজ্যে অভিযান শুরুর পর থেকে তিনি নাটকীয় পরিবর্তন দেখেছেন। তিনি বলেন, ‘কোনো অভিবাসী এখন আর কাজে যেতে চায় না। বিষয়টি সত্যি অবাক করার মতো।’
অভিবাসীদের নিয়ে ভ্যান্সের এমন মন্তব্য নিয়ে অনলাইনে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। অনেকেই তাঁকে নিজের পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী উষার মা-বাবা ভারতীয় অভিবাসী। আর ভ্যান্স-উষা দম্পতির তিন সন্তানও রয়েছে। তাঁর ছেলেদের নাম ইউয়ান ও বিবেক এবং এক মেয়ের নাম মিরাবেল।
ভ্যান্সের পোস্টের নিচে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘আপনার স্ত্রী কি ভারতীয় অভিবাসী পরিবারের সদস্য নন?’
আরেকজন লিখেছেন, ‘তাহলে আপনাকে উষা, তাঁর ভারতীয় পরিবার এবং আপনার সন্তানদের ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে। উড়োজাহাজের টিকিট কখন কিনছেন, তা আমাদের জানাবেন। আপনাকে নেতৃত্ব দিয়ে উদাহরণ তৈরি করতে হবে।’
বেশ কয়েকজন লিখেছেন, ‘আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা মার্কিনদের স্বপ্ন চুরি করছে।’
এর আগে দ্য নিউইয়র্ক পোস্টের এক পডকাস্টে ভ্যান্স বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা যদি তাঁদের প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি এমন মানুষের পাশে বসবাস করতে চাই, যাঁদের সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। তাহলে সেটা যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য হবে।’
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের এমন বক্তব্যের পরও বিতর্ক হয়েছে।