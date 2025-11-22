ওভাল অফিসে রোনালদোর সঙ্গে ফুটবল ‘খেললেন’ ট্রাম্প, ভিডিও প্রকাশ

ওভাল অফিসে রোনালদোর সঙ্গে ফুটবল ‘খেললেন’ ট্রাম্প, ভিডিও প্রকাশ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক দিন আগে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সম্মানে হোয়াইট হাউসে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। এর কিছুদিন পর গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ভেতর ওভাল অফিসে এ পর্তুগিজ তারকার সঙ্গে ফুটবল খেলার একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–নির্ভর ভিডিও পোস্ট করেন তিনি।
রোনালদোকে ‘দারুণ’ মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট করেন। সেখানে তাঁকে দেখা যায় বল জাগলিং, হেডিং ও ড্রিবল করার মতো কৌশল দেখাতে।
ভিডিওতে দেখা যায়, ওভাল অফিসে দুজন বল পাস করছেন। একপর্যায়ে ট্রাম্প হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বল ধরে ফেলেন। এরপর সেটি দর্শকের দিকে কিক করেন।
ভিডিওর ক্যাপশনে ট্রাম্প লেখেন, ‘রোনালদো খুবই দারুণ একজন মানুষ। হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ভালো লেগেছে। তিনি সত্যি বুদ্ধিমান ও খুবই শান্ত!!!— প্রেসিডেন্ট ডি জে টি।’
সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভিডিওটি প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ (৩৪ মিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে ও হাজারো মন্তব্য এসেছে। অনেকেই ভিডিওটির মজার দিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন।
একজন লেখেন, ‘ট্রাম্প যেভাবে বল হেড করতে নিচু হন, সেটা আরও মজার লাগে।’ অন্য একজন লেখেন, ‘হেটাররা বলবে, এটা এআই।’
তৃতীয় একজন মন্তব্য করেন, ‘ভাই, আমি ভেবেছিলাম, এটা কোনো মিম পেজ। এ তো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। হা হা!’
‘ধন্যবাদ’
ট্রাম্পের এ ভিডিও ছাড়ার আগে রোনালদো তাঁর হবু স্ত্রী জর্জিনা রদ্রিগেজকে নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।
রোনালদো লেখেন, ‘আপনার আমন্ত্রণ এবং আমাকে ও আমার হবু স্ত্রী @georginagio–কে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমাদের প্রত্যেকেরই দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। সাহস, দায়িত্ববোধ ও স্থায়ী শান্তির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গড়তে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার কাজ করতে আমি প্রস্তুত।’
এদিকে এক বক্তৃতায় ট্রাম্প রোনালদোর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর ছোট ছেলে ব্যারন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এ ফুটবলারের বড় ভক্ত।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘ব্যারন তাঁর (রোনালদো) সঙ্গে দেখা করেছে। আমি মনে করি, এখন সে তার বাবাকে একটু বেশি সম্মান করে, শুধু এ কারণে যে আমি তোমার (রোনালদো) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।’
রাষ্ট্রীয় ওই ভোজে রোনালদোকে ইস্ট রুমের সামনের দিকেই বসানো হয়েছিল। ঠিক কাছেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান দুই দেশের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।