মাচাদোকে ‘অসাধারণ নারী’ বললেন ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মাচাদো। এ সময় তিনি তাঁর শান্তির নোবেল পদক ট্রাম্পকে উপহার দেন। পদকটি উপহার পেয়ে মাচাদোর প্রশংসা করেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যে কাজ করেছি, তার জন্য তাঁর (মাচাদো) শান্তির নোবেল পদক আমাকে উপহার দিয়েছেন মাচাদো।’
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে মাচাদোর প্রশংসা করেন ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর পোস্টে বলেন, ‘তিনি (মাচাদো) একজন অসাধারণ নারী, যিনি অনেক কিছু সহ্য করে এসেছেন।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, মাচাদোর পক্ষ থেকে তাঁকে (ট্রাম্প) পদক উপহার দেওয়াটা ‘পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অসাধারণ নিদর্শন’।
২০২৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান মাচাদো। ট্রাম্প শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেতে আগ্রহী। তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে বলেছেন।
গত বছর মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলে ট্রাম্প অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী সময় মাচাদো বলেছিলেন, তিনি তাঁর শান্তির নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।
তবে নোবেল কমিটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, একবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তা বাতিল, ভাগ বা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না। পদক অন্য কারও হাতে দেওয়া বা উপস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর উপাধি বদলানো যায় না।