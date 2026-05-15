যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের সঙ্গে চুক্তির জন্য মানুষ মারতে হয়নি: ওবামা

আল–জাজিরা
বারাক ওবামাফাইল ছবি: রয়টার্স

ইরানের সঙ্গে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন বারাক ওবামা। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, এই চুক্তির ফলে কোনো আঞ্চলিক সংঘাত ছাড়াই তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল।

মার্কিন গণমাধ্যম সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এই চুক্তি ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুতের একটি বড় অংশ সরিয়ে নিতে সফল হয়েছিল এবং তৎকালীন মার্কিন ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্যেও এর সপক্ষে সমর্থন ছিল।

ওবামা বলেন, ‘আমরা একটি ক্ষেপণাস্ত্র না ছুড়েই এটি সম্পন্ন করেছি। আমরা তাদের ৯৭ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম।’ ওবামা আরও যোগ করেন, ‘এটি যে কাজ করেছিল তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আর এর জন্য আমাদের একগাদা মানুষ মারতে হয়নি কিংবা হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ারও প্রয়োজন পড়েনি।’

