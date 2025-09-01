যুক্তরাষ্ট্র

সংগ্রহে তাঁর ৩৮০০ জোড়া ‘ক্রকস’

তথ্যসূত্র:
ইউপিআই
ক্রকসের বিশাল সংগ্রহের সামনে সেগুলোর মালিক ডগি স্যান্ডটাইগারছবি: ইউটিউব ভিডিও থেকে

বছরের পর বছর অদ্ভুত এক শখ লালন করে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ডগি স্যান্ডটাইগার। তাঁর শখ জুতা জমানো। তবে সব ধরনের জুতা নয়, তিনি জমান বিশেষ এক ধরনের জুতা, যেটির নাম ‘ক্রকস’।

নিজের এই শখ থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন ‘ক্রকস কিং’। ৩ হাজার ৫৬৯ জোড়া ক্রকসের মালিক হয়ে তিনি নাম লেখান গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। তবে এ সংখ্যা এখন অতীত। ডগি স্যান্ডটাইগার বলেন, এখন তাঁর সংগ্রহে জুতার সংখ্যা বেড়েছে।

সেই ১৬ বছর বয়স থেকে স্যান্ডটাইগার জুতা জমানো শুরু করেন। তাঁর শৈশব কেটেছে এতিমখানায়। জুতা কীভাবে বাঁধতে হয়, সেটা শেখার সুযোগ তাঁর শৈশবে হয়নি।

স্থানীয় একটি টেলিভিশনকে স্যান্ডটাইগার বলেন, এতিমখানার জীবনে কিছু কিছু বিষয় আছে, যা অন্য মানুষেরা বুঝবে না। এমন অনেক কিছু আছে, যেগুলো শেখার সুযোগ এতিমখানায় বড় হওয়া শিশুরা পায় না বা বড় হওয়ার পথে শেখা হয়ে ওঠে না।

কিশোর বয়সেই স্যান্ডটাইগার জীবনে কী কী করতে চান, তার একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। সেই তালিকায় অনেক ক্রকস জুতার সংগ্রহ থাকার বিষয়টিও ছিল।

স্যান্ডটাইগার বলেন, ‘যে কারণেই হোক, আমি এটিকে আমার তালিকায় রেখেছিলাম। আমি ৩৬৬ জোড়া ক্রকস থাকার লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম। এটাই আমার মূল লক্ষ্য ছিল।’

শুরুতে স্যান্ডটাইগারের মাথায় রেকর্ড গড়ার বিষয়টি ছিল না। তবে ২০২৩ সাল থেকে তিনি এ বিষয়ে কোনো গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে কি না বা কী রেকর্ড আছে, তা নিয়ে তথ্য খোঁজা শুরু করেন। তত দিনে তাঁর ক্রকসের সংগ্রহ দুহাজার ছাড়িয়ে গেছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ স্যান্ডটাইগারকে সবচেয়ে বেশি ক্রকসের মালিকের খেতাব দেয়। সে সময় তাঁর সংগ্রহে ছিল তিন হাজার ৫৬৯ জোড়া ক্রকস।

স্যান্ডটাইগার তো আর রেকর্ড গড়তে ক্রকস কেনা শুরু করেননি, এটা তাঁর শখ। আর নিজের শখ মেটাতে তিনি এখনো ক্রকস কিনে যাচ্ছেন। এ মাসের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে স্যান্ডটাইগারের সংগ্রহে আছে ৩ হাজার ৮০০ জোড়ার বেশি ক্রকস।

এই জুতাপ্রেমিকের আশা, একদিন তিনি একটি জাদুঘর বানাবেন, যেখানে মানুষ তাঁর ক্রকসের সংগ্রহশালা দেখতে পাবে।

