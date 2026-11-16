যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল ১০ হাজার ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল হয়েছে, কবে কাটবে অচলাবস্থা

রয়টার্স
ওয়াশিংটন
যুক্তরাষ্ট্রে যোগাযোগব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে দেশজুড়ে উড্ডয়ন বন্ধের পর রোনাল্ড রিগ্যান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি উড়োজাহাজ। ১৩ নভেম্বর ২০২৬ছবি: রয়টার্স
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যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে উড়োজাহাজ চলাচলে বিঘ্ন তৃতীয় দিনের মতো গতকাল রোববারও অব্যাহত ছিল। এদিন ১০ হাজারের বেশি উড়োজাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফির প্রত্যাশা, স্থানীয় সময় সোমবারের (আজ) মধ্যে অচলাবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।

উড়োজাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ার জানায়, গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২ হাজার ৩০০টিরও বেশি উড়োজাহাজের চলাচল বাতিল করা হয়েছে। বিলম্বিত হয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৭০০টি উড়োজাহাজের চলাচল।

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ওয়েবসাইটটির তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার ৬ হাজার ৪০০টিরও বেশি উড়োজাহাজের চলাচল বাতিল করা হয়েছিল। বিলম্বিত হয়েছিল ৮ হাজারের বেশি উড়োজাহাজের চলাচল।

সংবাদমাধ্যম এবিসির ‘দিস উইক’–এ অংশ নিয়ে পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি বলেন, এ ঘটনায় সাইবার হামলার কোনো তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাচ্ছে না। অচলাবস্থা স্বাভাবিক হতে রোববার পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে সোমবার নাগাদ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বেসামরিক উড়োজাহাজ চলাচল কর্তৃপক্ষ (এফএএ) যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান শন ডাফি।

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উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান জেটব্লু জানায়, গতকাল রোববার তাদের ২৮ শতাংশ উড়োজাহাজের চলাচল বাতিল করা হয়েছে। আর আমেরিকান এয়ারলাইনস তাদের ১৭ শতাংশ উড়োজাহাজের চলাচল বাতিল করার কথা জানিয়েছে।

রোববার ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ৩ শতাংশ এবং ডেল্টা তাদের ৫ শতাংশ উড়োজাহাজের চলাচল বাতিলের খবর দিয়েছে।

উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধের পর ইলিনয়ের শিকাগো ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দৃশ্য। ১৩ নভেম্বর ২০২৬
।ছবি: রয়টার্স

এফএএ গত শুক্রবার আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিমানবন্দরগুলো থেকে উড়োজাহাজের উড্ডয়ন বাতিলের ঘোষণা দেয়। সাময়িক এ অচলাবস্থা চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আল–কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার পর এটাই দেশটিতে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধ থাকার ঘটনা।

শুক্রবারের সেই শিডিউল বিপর্যয়ের চাপ এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি মার্কিন এয়ারলাইনগুলো। এসব প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক সূচিতে ফেরার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

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পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি জানান, পুরোনো তামার তার বদলে উচ্চগতির ফাইবার কেব্‌ল বসানোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলার সময় উড়োজাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ ও রাডার সংকেতে ‘সমস্যা’ দেখা দেয়। এর পরপর শুক্রবার উড্ডয়ন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

সাংবাদিকদের শন ডাফি বলেন, ‘ঠিকাদারের ভুল বা কোনো ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশের কারণে আমাদের আকাশপথ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার রাউটারে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে অচলাবস্থার পেছনে প্রকৃত কারণ এখনো জানাতে পারেনি এফএএ।’

তদন্তের বিষয়ে জানেন এমন দুজন ব্যক্তি জানান, রাউটার বসানোর কাজটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁদের একজন জানান, এফএএ-এর যোগাযোগব্যবস্থায় সমস্যাগুলো দেখা দেয় রাউটার পরিবর্তনের কাজ ‘সফলভাবে’ শেষ হওয়ার পরে। ওই সময় একজন সরকারি কর্মী পুরো বিষয়টি তদারকি করছিলেন।

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তাঁরা আরও জানান, এ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি এফএএ-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

শন ডাফি আরও বলেন, সমস্যা দেখা দেওয়া রাউটারগুলো ২০০১ সালে কেনা হয়েছিল। ২০০৬ সালের মধ্যে সেগুলো সেকেলে হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক অচলাবন্থার পরপর শন ডাফি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য ৫ হাজার কোটি ডলার বরাদ্দের দাবি জানান। এর আগে তিনি ৩ হাজার কোটি ডলারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অথচ মার্কিন কংগ্রেস গত বছর এ খাতে মাত্র ১ হাজার ২৫০ কোটি ডলারের বরাদ্দ অনুমোদন করেছে।

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