রেকর্ড গড়ার পর এবার পৃথিবীর পথে আর্টেমিসের চার নভোচারী

রেকর্ড গড়ার পর এবার পৃথিবীর পথে আর্টেমিসের চার নভোচারী
রেকর্ড গড়া চন্দ্রাভিযান চালানোর পর আর্টেমিস–২–এর নভোচারীরা আবার পৃথিবীর পথে ফিরছেন। তাঁদের ফিরতে সময় লাগবে প্রায় চার দিন।
সবকিছু ঠিক থাকলে ১০ এপ্রিল ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী রাত ৮টা ৭ মিনিটের দিকে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবেন।
মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা বলেছে, পানিতে অবতরণ করা নভোচারীদের উদ্ধার করার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে। এরপর তাঁদের কাছাকাছি অবস্থানে থাকা মার্কিন নৌবাহিনীর একটি জাহাজে ওঠানো হবে।
জাহাজে নভোচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এরপর তাঁদের স্থলভাগের দিকে নেওয়া হবে।
১ এপ্রিল ‘আর্টেমিস-২’ অভিযানে চার নভোচারী কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ‘ওরিয়ন’ ক্যাপসুলে চড়ে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন। এই চার নভোচারী হলেন নাসার রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার ও ক্রিস্টিনা কোচ এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির জেরেমি হ্যানসেন।
গতকাল সোমবার যুক্তরাজ্যের সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা) নভোচারীদের বহনকারী ওরিয়ন ক্যাপসুলটি চাঁদের পেছন অংশে পৌঁছায়। তখন পৃথিবী থেকে তাঁদের দূরত্ব ছিল প্রায় ৪ লাখ ৬ হাজার ৭৮৮ কিলোমিটার বা প্রায় ২ লাখ ৫২ হাজার ৭৬০ মাইল। এর আগে পৃথিবী থেকে এত দূরে কোনো মানুষ ভ্রমণ করেননি। এর মধ্য দিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে আর্টেমিস–২।
আগের রেকর্ডটি প্রায় ৫৬ বছর আগের। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে নাসার অ্যাপোলো–১৩ অভিযানে অংশ নেওয়া নভোচারীরা পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ লাখ ১৭১ কিলোমিটার বা প্রায় ২ লাখ ৪৮ হাজার ৬৫৫ মাইল দূরে গিয়েছিলেন।