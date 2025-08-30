৯/১১ হামলায় সহায়তার অভিযোগে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মামলা চলবে: ফেডারেল বিচারক

৯/১১ হামলায় সহায়তার অভিযোগে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মামলা চলবে: ফেডারেল বিচারক
নিউইয়র্কের একজন ফেডারেল বিচারক ৯/১১ হামলায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের দায়ের করা মামলা খারিজে সৌদি আরবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী হামলার আগে সন্ত্রাসীদের সহায়তা করেছিল তারা।
গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জজ জর্জ ড্যানিয়েলস রায় দিয়েছেন, বাদীদের দাবিগুলো এ মামলাটি বিচারের জন্য যথেষ্ট। ফলে এই ঐতিহাসিক মামলার বিচার চলতে থাকবে এবং দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইও চলমান থাকবে।
বাদীদের অভিযোগ, সৌদি আরব সরকার ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার আগে সন্ত্রাসীদের সহায়তাকারী একটি চরমপন্থী চক্রকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তবে সৌদি আরব এসব অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে।
গত বছরের এক শুনানিতে নিহতদের পরিবারের আইনজীবীরা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁদের দাবি, এতে এমন একটি চক্রের বিষয়ে তথ্য উঠে এসেছে যাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৌদি কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। আইনজীবীদের দাবি, এই চক্রটি সারা দেশে সন্ত্রাসীদের চলাফেরায় সহায়তা করেছে।
ড্যানিয়েলস তাঁর রায়ে বলেছেন, মামলার অভিযোগের জবাবে সৌদি আরব যে ব্যাখ্যা বা প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে, সেগুলো খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেক জায়গায় সেগুলো স্ববিরোধীও বটে। তাঁর মতে, ৯/১১-এর হামলার আগে সন্ত্রাসীদের সহায়তায় ওমর আল-বায়ুমি ও ফাহাদ আল-থুমাইরি নামের দুই ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছিল সৌদি আরব।