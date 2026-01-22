অবসরে গেলেন মার্কিন মহাকাশচারী সুনিতা, কত পেনশন পাবেন তিনি
নাসার অভিজ্ঞ মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামস তাঁর ২৭ বছরের কর্মজীবন থেকে অবসরে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে মহাকাশ গবেষণায় তিনি অসাধারণ এক যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মার্কিন সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে, গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর থেকে তাঁর অবসর কার্যকর হয়েছে।
সুনিতার এই গৌরবময় যাত্রায় অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তিনটি অভিযান, একাধিক মানব মহাকাশ ভ্রমণের রেকর্ড এবং মহাকাশে ৬০৮ দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা—যা নাসার মহাকাশচারীদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
সুনিতা ৯টি স্পেসওয়াক (মহাকাশে হাঁটা) সম্পন্ন করেছেন। এর মাধ্যমে মহাকাশযানের বাইরে তিনি মোট ৬২ ঘণ্টা ৬ মিনিট সময় কাটিয়েছেন। এটি যেকোনো নারী মহাকাশচারীর জন্য সর্বোচ্চ এবং নাসার ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ।
এখন সবার মনে একটাই প্রশ্ন, অবসরের পর তাঁর জীবন কেমন হবে। অবসরের পর সুনিতা উইলিয়ামস কত টাকা পেনশন পাবেন। সুনিতা উইলিয়ামস অবসর গ্রহণের পর সরাসরি নাসা থেকে কোনো পেনশন পাবেন না। এর পরিবর্তে তিনি ফেডারেল এমপ্লয়িজ রিটায়ারমেন্ট সিস্টেমের (এফইআরএস) আওতায় পেনশন পাবেন।
সুনিতার এই পেনশনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তাঁর ২৭ বছরের চাকরি এবং তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া টানা তিন বছরের গড় বেতনের ওপর ভিত্তি করে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতিবছরের চাকরির জন্য ওই গড় বেতনের প্রায় ১ শতাংশ হারে পেনশন পাবেন।
সুনিতার পদমর্যাদা (জিএস-১৫ পে গ্রেড) এবং বার্ষিক বেতন প্রায় ১ লাখ ৩১ হাজার থেকে ১ লাখ ৪২ হাজার মার্কিন ডলার। এই হিসাবে তাঁর পেনশনের পরিমাণ বেশ ভালোই হওয়ার কথা।
অবশ্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক অঙ্কটি প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বার্ষিক প্রায় ৪৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার ফেডারেল সরকার থেকে পেনশন পেতে পারেন। নাসায় তাঁর ২৭ বছরের কর্মজীবনের সঙ্গে ইউএস নেভি ক্যাপ্টেন হিসেবে কাটানো সময়ের অভিজ্ঞতাও যুক্ত করা হয়েছে।
এফইআরএস পেনশনের পাশাপাশি সুনিতা মার্কিন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প থেকেও সুবিধা পাবেন, যা তাঁকে আলাদা মাসিক অর্থ দেবে। এ ছাড়া অন্যান্য সুবিধার মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্যবিমা, জীবনবিমা এবং তাঁর থ্রিফট সেভিংস প্ল্যানের (টিএসপি) জমানো সঞ্চয়।