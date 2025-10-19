খেলনা গাড়ি দিয়ে পাইপ থেকে বের করা হলো বিড়ালছানা

খেলনা গাড়ি দিয়ে পাইপ থেকে বের করা হলো বিড়ালছানা
বৃষ্টির পানি বেরিয়ে যাওয়ার দুটি নালার মাঝখানে একটি পাইপের ভেতর কোনোভাবে ঢুকে পড়েছিল একটি বিড়ালছানা। ঝড়বৃষ্টির রাতে পাইপের ভেতরে ঢুকে কিছু দূর গিয়ে আটকে যায়। তারপর সেখান থেকে ক্রমাগত মিউ মিউ করে সেটি ডাকতে শুরু করে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সাফোক কাউন্টির মনরোভিলে।
নালার পাইপের ভেতর একটি বিড়ালছানা আটকে পড়ার খবর প্রথম পায় সাফোক পুলিশ। পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিড়ালছানাটি দেখতে পান। কিন্তু সেটি এমন এক জায়গায় আটকে পড়েছিল, পুলিশ কিছু করতে পারছিল না।
বিড়ালছানাটিকে দুর্দশা থেকে বাঁচাতে পুলিশ প্রাণী রক্ষা কর্মীদের কাছে সহায়তার আহ্বান জানায়। পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন স্ট্রং আইল্যান্ড অ্যানিমেল রেসকিউ লিগের সদস্য ফ্র্যাংকি ফ্লোরিডিয়াসহ অন্য অন্যরা।
স্ট্রং আইল্যান্ড অ্যানিমেল রেসকিউ লিগের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে বলা হয়, তাদের প্রাণী উদ্ধারকারী দলের সদস্য ফ্র্যাংকি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, বিড়ালছানাটি যে পাইপের ভেতর আটকে আছে, সেটি অনেক সরু। তাঁর পক্ষে সেটির ভেতর ঢোকা সম্ভব নয়।
উদ্ধারকর্মীরা বিড়ালছানাটি বের করে আনতে বিকল্প খুঁজতে শুরু করেন। হঠাৎ তাঁদের মাথায় দারুণ একটি পরিকল্পনা আসে। তাঁরা একটি রিমোটচালিত খেলনা গাড়ি নিয়ে আসেন। গাড়িটি পাইপের মুখে রেখে রিমোটের সাহায্যে সাবধানে পাইপের ভেতরে পাঠানো হয়। গাড়িটি দিয়ে বিড়ালছানাটি ঠেলে সামনে এগিয়ে নেওয়ার কৌশল নেন উদ্ধারকারীরা। পাইপের অন্য মাথায় প্রস্তুত পুলিশ সদস্যরা।
গাড়ির ধাক্কায় ধীরে ধীরে পাইপের অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় বিড়ালছানাটি। তারপর পুলিশ সদস্যরা বিড়ালছানাটি টেনে বের করে আনেন।
স্ট্রং আইল্যান্ড অ্যানিমেল রেসকিউ লিগ বলেছে, তাদের উদ্ধার পরিকল্পনা দারুণভাবে কাজ করেছে। অবশ্য তাদের খেলনা গাড়ির ভেতরে পানি ঢুকে সেটি খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তারা লিখেছে, ‘আমরা রিমোটচালিত আরও ভালো মানের খেলনা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছি। কঠোর পরিশ্রম করে নয়, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন।’