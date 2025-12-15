আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কে, ঠিক করে দিচ্ছেন ট্রাম্প
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক নীতি ও তার বাস্তবায়ন কর্মসূচি শুধু মার্কিন অর্থনীতি ও অভিবাসনব্যবস্থাকে নতুন করে ঠিক করে দিচ্ছে না; বরং এটি কয়েকজন ডেমোক্রেটিক পার্টির গভর্নরকেও জাতীয় মঞ্চে তুলে আনছে। তাঁরা নিজেদের ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন।
যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম, ইলিনয়ের জে বি প্রিৎসকার এবং মেরিল্যান্ডের ওয়েস মুর ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলোকে কাজে লাগিয়ে দলীয় সমর্থনের ভিত্তি সক্রিয় করছেন। তাঁরা সমর্থক ও ভোটারদের কাছে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানগত পার্থক্য স্পষ্ট করছেন। নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের বাইরেও রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছেন।
আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন। ওই নির্বাচন সামনে রেখে ট্রাম্প রিপাবলিকান অঙ্গরাজ্যগুলোকে নিজেদের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট নতুন করে নির্ধারণ করার চাপ দিচ্ছেন, যেন নির্বাচনের ফল ট্রাম্পের দলের পক্ষে যায়।
অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক শহরগুলোতে ট্রাম্প সামরিক কায়দায় অভিবাসনবিরোধী অভিযান চালাচ্ছেন। ফেডারেল ব্যয়ে প্রেসিডেন্টের ব্যাপক কাটছাঁটও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিরোধই এখন গভর্নরদের জন্য রাজনৈতিক সুবিধায় পরিণত হয়েছে। ট্রাম্পের বিরোধিতা করে তাঁরা নিজেদের পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন।
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম ট্রাম্পের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট পুনর্নির্ধারণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পাল্টা–পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি তাঁর রাজ্যে একটি ব্যালট মেজার (গণভোট) সফলভাবে এগিয়ে এনেছেন, যা আগামী বছরের কংগ্রেস নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের অতিরিক্ত আসন পেতে সাহায্য করতে পারে।
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম ট্রাম্প প্রশাসনের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট পুনর্নির্ধারণের চেষ্টার বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি তাঁর রাজ্যে একটি ব্যালট মেজার (গণভোট) সফলভাবে এগিয়ে এনেছেন, যা আগামী বছরের কংগ্রেস নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের অতিরিক্ত আসন পেতে সাহায্য করতে পারে।
টেক্সাসের হিউস্টনে ডেমোক্রেটিক দলের সমর্থকদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে নিউসম তাঁর এই সাফল্য উদ্যাপন করেছেন। এটি তাঁকে নিজ অঙ্গরাজ্যের বাইরে পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে।
২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল থেকে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নামার কথা ভাবছেন নিউসম।
অন্যদিকে ইলিনয়ের জে বি প্রিৎসকার ট্রাম্পের দমনমূলক অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে নিজেকে অভিবাসীদের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গত সপ্তাহে তিনি এমন একটি আইন স্বাক্ষর করেন, যে আইনের বলে তাঁর অঙ্গরাজ্যে স্কুল ও আদালত প্রাঙ্গণ (কোর্ট হাউস) থেকে ফেডারেল কর্মকর্তারা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। নতুন আইনে এই দুই জায়গা থেকে ফেডারেল কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
ইলিনয়ের জে বি প্রিটজকার ট্রাম্পের দমনমূলক অভিবাসননীতির বিরুদ্ধে নিজেকে অভিবাসীদের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গত সপ্তাহে তিনি এমন একটি আইন স্বাক্ষর করেন, যে আইনের বলে তাঁর অঙ্গরাজ্যে স্কুল ও আদালত প্রাঙ্গণ (কোর্ট হাউস) থেকে ফেডারেল কর্মকর্তারা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। নতুন আইনে এই দুই জায়গা থেকে ফেডারেল কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
ইলিনয়ের গভর্নর নিউ হ্যাম্পশায়ার ও মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের নানা অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর দলকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরও সাহসী ভূমিকা নিতে বলেছেন।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারে সর্বশেষ শাটডাউনের সময় ট্রাম্পের ফেডারেল কর্মীর সংখ্যা হ্রাস এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য ভর্তুকিতে খাবার কেনার সুবিধা (এসএনএপি) কমানোর চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুর।
মুর নিজের অঙ্গরাজ্যে পূর্ণ এসএনএপি সুবিধা পুনঃস্থাপন করে ট্রাম্পের পদক্ষেপের জবাব দেন। তিনি নিজের এই পদক্ষেপকে ট্রাম্পের নীতির সরাসরি প্রতিবাদ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে এ নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন।
এসব গভর্নরের এই পদক্ষেপগুলো ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে স্বস্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে এসেছে। গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পরাজয় এবং রিপাবলিকানদের কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর দলটি একটি অনুপ্রেরণা খুঁজছিল।
হিউস্টনের হ্যারিস কাউন্টির ডেমোক্রেটিক দলের চেয়ারম্যান মাইক ডয়েল নিউসমের বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, জনসভায় এত উদ্দীপনা তিনি আগে কখনো দেখেননি। টেক্সাসে আসার জন্য তিনি নিউসমের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
টেক্সাস এমন একটি অঙ্গরাজ্য, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং ভবিষ্যতের নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার আশা করছেন।
ডেমোক্রেটিক কৌশলবিদরা বলছেন, ট্রাম্পের আমলে ডেমোক্রেটিক দল নিজেকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং কী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে, তা নিয়ে অনেক সমর্থকের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। এই গভর্নররা ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের এই হতাশাকেই কাজে লাগাচ্ছেন।
ডেমোক্রেটিক পোলস্টার করনেল বেলচার বলেন, ‘যদি আপনি ডেমোক্র্যাট ভোটারদের জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কী আশা করেন, তা হলো ট্রাম্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা।’
বেলচার বলেন, তিনি এটি আগেও দেখেছেন। তিনি বারাক ওবামার পোলস্টার ছিলেন। ইলিনয়ের রাজনীতিক ওবামা সে সময় তুলনামূলকভাবে অচেনা ছিলেন এবং জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছিলেন।
তবে শুধু নিউসম, প্রিৎসকার এবং মুরই নন, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে আরও কয়েকজন ডেমোক্রেটিক পার্টির গভর্নরের নাম উঠে এসেছে।
বলা হচ্ছে, মিশিগানের গ্রিচেন হুইটমার, পেনসিলভানিয়ার জোশ শ্যাপিরো এবং কেনটাকির এন্ডি বেসিয়ারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে অংশ নিতে পারেন।