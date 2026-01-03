যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইনে নিকোলা মাদুরোর বিচার হবে
শনিবার কারাকাসে অভিযান চালিয়ে স্ত্রীসহ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান দলের সিনেটর মাইক লি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ লিখেছেন, ‘তিনি (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও) আমাকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফৌজদারি অপরাধের মামলায় মাদুরোর বিচার করা হবে। আজ রাতে আমরা যে সামরিক অভিযান দেখেছি, তা মূলত এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে চালানো হয়েছিল।’