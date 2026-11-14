যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট বন্ধ: পুরোনো হার্ডওয়্যার দায়ী

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট বন্ধ: পুরোনো হার্ডওয়্যার দায়ী
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এফএএ-এর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভ্রাটের কারণে প্রায় ৪ ঘণ্টা ফ্লাইট চলাচল বন্ধ ছিল। এতে ১০ হাজার ৫৪৩টি ফ্লাইট বিলম্বিত ও ৩ হাজার ৫৮০টি বাতিল হয়। মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কওয়েন মুলিন ও পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি জানান, ‘পুরোনো হার্ডওয়্যারের’ ওপর ‘তথ্যের অতিরিক্ত চাপ’ এবং পুরোনো ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির সংযুক্তিই বিপর্যয়ের কারণ। এটি সাইবার হামলা নয়।