যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকা বড় হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকা বড় হচ্ছে
মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকা আরও বড় হতে যাচ্ছে, যেখানে ৩০টির বেশি দেশ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগে ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। নতুন তালিকায় কোন দেশগুলো যুক্ত হবে, তা এখনো জানানো হয়নি। তবে, দুর্বল সরকার ও পরিচয় যাচাইয়ে অক্ষম দেশগুলোর মানুষের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে অনুমতি দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।