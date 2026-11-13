এনভিডিয়া কেলেঙ্কারির মধ্যে পদ হারানোর ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক

এনভিডিয়া কেলেঙ্কারির মধ্যে পদ হারানোর ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক
চীনে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) চিপ বিক্রি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের বিরুদ্ধে। তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে অবগত দুই ব্যক্তি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
চীনের কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার তালিকায় না রাখায় সমালোচনার মুখে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। একই সঙ্গে চীনে এনভিডিয়ার চিপ রপ্তানির ওপর সরকারের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনপ্রণেতারা। এসব ঘটনায় বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে লুটনিকের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এনভিডিয়াকে চীনে উন্নত এইচ২০০ চিপ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনপ্রণেতারা। তাঁদের অভিযোগ, বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ সরকারকে দেওয়ার শর্তে ট্রাম্প প্রশাসন এ অনুমতি দিয়েছিল।
এ বিতর্কের মধ্যে আলোচনায় এসেছে এনভিডিয়ার সদ্য সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের নামও। বেইজিংয়ের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে থাকা অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর গতকাল পদ ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। তবে চীনে এআই চিপ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে লুটনিকের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছিল তার আগেই। হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর সেই সমালোচনা আরও জোরালো হয়েছে।
রয়টার্সের এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর হোয়াইট হাউস ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোনো মন্তব্য করেনি। তবে এর আগে গতকাল হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, বাণিজ্যমন্ত্রী এবং তাঁর কাজের সক্ষমতার ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘পূর্ণ আস্থা রয়েছে’।
গত জুনে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, চীনের এআই স্টার্টআপ ডিপসিক, মেমোরি চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিএক্সএমটি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত আরও ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে ট্রাম্প প্রশাসন।
চীনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ায় সমালোচনা
লুটনিককে বাণিজ্যমন্ত্রীর পদে রাখা উচিত কি না, সিএনএনের এমন প্রশ্নের জবাবে রিপাবলিকান সিনেটর জন কেনেডি বলেন, ‘এখনো জানি না।’ তিনি ও অন্য কয়েকজন আইনপ্রণেতা লুটনিককে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেসেও তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
গত জুনে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, চীনের এআই স্টার্টআপ ডিপসিক, মেমোরি চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিএক্সএমটি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত আরও ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে ট্রাম্প প্রশাসন।
গত বছরের অক্টোবরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ওই তালিকায় নতুন কোনো চীনা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হয়নি। এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে এত দীর্ঘ বিরতি এ ক্ষেত্রে আর দেখা যায়নি। এর আগে রয়টার্স জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে পারে—এমন আশঙ্কায় নতুন চীনা প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখছে না মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্রেটিক সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন বলেন, ‘বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক ও আন্ডার সেক্রেটারি জেফরি কেসলারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন তাঁরা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ফাঁকফোকর বন্ধ করেননি। আমাদের উন্নত প্রযুক্তি যাতে চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে তাঁদের আজই পদক্ষেপ নিতে হবে।’
আগামী জানুয়ারি থেকে সিনেটের ব্যাংকিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেবেন ওয়ারেন। তিনি ও সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির পরবর্তী সভাপতি ডেলাওয়ারের ডেমোক্রেটিক সিনেটর ক্রিস কুনস লুটনিক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলারকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে চীনে এনভিডিয়ার উন্নত এআই চিপ রপ্তানি এবং এ-সংক্রান্ত জাতীয় নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়ে সব নথি সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।
এনভিডিয়ার চিপ বিক্রির অনুমোদন নিয়েও তদন্ত
সিনেটরদের চিঠিতে জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের খবরও উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যালিস সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের একজন নির্বাহী। ২০২৪ সালের জুন থেকে প্রতিষ্ঠানটি এনভিডিয়ার কাছ থেকে ৪৮০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের উন্নত এআই চিপ কিনেছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অর্থবিষয়ক কমিটি এবং প্রতিনিধি পরিষদের ওয়েজ অ্যান্ড মিনস কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য রন ওয়াইডেন ও রিচার্ড নিল গতকাল লুটনিককে একটি চিঠি দিয়েছেন। চীন সরকার, দেশটির সামরিক বাহিনী ও নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে—এমন চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এনভিডিয়ার উন্নত এআই চিপ বিক্রির অনুমোদন দিতে ট্রাম্প প্রশাসন কী ভূমিকা রেখেছে, তা তদন্ত করছেন তাঁরা।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এনভিডিয়াকে চীনে উন্নত এইচ২০০ চিপ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনপ্রণেতারা। তাঁদের অভিযোগ, বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ সরকারকে দেওয়ার শর্তে ট্রাম্প প্রশাসন এ অনুমতি দিয়েছিল। আইনপ্রণেতারা এটিকে ‘অসাংবিধানিক রপ্তানি কর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
জেনসেন হুয়াং চীনে আরও বেশি চিপ বিক্রির পক্ষে ছিলেন। তবে দুই দলেরই চীন বিষয়ে কঠোর অবস্থানের সমর্থক আইনপ্রণেতারা বেইজিংয়ের কাছে এ প্রযুক্তির প্রবেশাধিকার সীমিত করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন।