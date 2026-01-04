‘চিকিৎসকের চেয়ে ভালো রোগ নির্ণয়’ করে গ্রোক

‘চিকিৎসকের চেয়ে ভালো রোগ নির্ণয়’ করে গ্রোক
ইলন মাস্কের কোম্পানি এক্সএআইয়ের নতুন চ্যাটবট গ্রোক এআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত এই চ্যাটবট নাকি চিকিৎসকদের চেয়ে ভালো রোগ নির্ণয় করতে পারে। এমন দাবি করেছেন খোদ ইলন মাস্ক।
মার্কিন এই ধনকুবেরের একটি পুরোনো ভিডিও সম্প্রতি নতুন করে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে ইলন মাস্ককে বলতে শোনা যায়, গ্রোক এআই চিকিৎসকদের চেয়ে ভালোভাবে ‘মেডিকেল ইমেজ’ বিশ্লেষণ করতে পারে।
মাস্ক বলেন, ‘আমার মনে হয়, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে। এই মুহূর্তে আপনি আপনার এক্স-রে বা এমআরআই ইমেজ গ্রোকে আপলোড করে দেখতে পারেন। এটি আপনার রোগ নির্ণয় করে একটি ভালো চিকিৎসা পরামর্শ দেবে। আমি এমন কিছু উদাহরণ দেখেছি, যেখানে এটি চিকিৎসকদের চেয়ে ভালোভাবে রোগ নির্ণয় করেছে।’
মাস্কের এই ভিডিওটি মূলত ২০২৫ সালের জুনে অনলাইনে পোস্ট করা হয়। টেসলা ওনার্স সিলিকন ভ্যালির একটি পোস্ট মাস্ক রিটুইট করার পর নতুন করে এই ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
টেসলা ওনার্স সিলিকন ভ্যালির ওই পোস্টে বলা হয়, ২০২৫ সালের শেষ দিকে নরওয়ের ৪৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, চিকিৎসকেরা তাঁর ভুল রোগ নির্ণয় করেছিলেন। পরে এক্সএআই গ্রোকের কল্যাণে তাঁর জীবন রক্ষা পায়।
ওই ব্যক্তি পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটে এ নিয়ে একটি পোস্ট দেন।
নিজের পোস্টে ওই ব্যক্তি লেখেন, ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁর পেটে তীব্র ব্যথা হচ্ছিল। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁর অ্যাসিডিটির সমস্যা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়। কিন্তু তাঁর পেটে ব্যথা কমছিল না।
নিরুপায় হয়ে ওই ব্যক্তি গ্রোকের পরামর্শ চান। গ্রোক তাঁর হয় আলসার অথবা অ্যাপেন্ডিসাইটিস শনাক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে একটি সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দেয়। তিনি আবার হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করান।
পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তাঁর অ্যাপেন্ডিক্স মারাত্মকভাবে স্ফীত এবং প্রায় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। জরুরি অস্ত্রোপচার করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করা হয়। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।
এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। একজন মজার ছলে লিখেছেন, ‘আমি কি আমার ব্রাউজার ইতিহাস আপলোড করে মানসিক রোগের নির্ণয় পেতে পারি?’
আরেকজন লিখেছেন, ‘গ্রোক আমার এমআরআই ভুলভাবে নির্ণয় করেছে।’ তবে আরেকজন লেখেন, তিনি মাস্কের সঙ্গে একমত। গ্রোক শুধু নির্ভুল নয়, বরং সেকেন্ডের মধ্যে ফলাফল দেয়।