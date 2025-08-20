বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ১০ হোটেল স্যুট, থাকার খরচ কত

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল স্যুটগুলো শুধু রাত কাটানোর জায়গা নয়; এগুলো অভিজাত আতিথেয়তার এক অনন্য অভিজ্ঞতাও। রাজপরিবারের সদস্য, ধনকুবের ও আন্তর্জাতিক তারকারা এখানে বিলাসিতার সঙ্গে, আরামে আর নিরিবিলি সময় কাটানোর সুযোগ পান। ব্যক্তিগত পুল, খোলা জায়গা, বিশ্বমানের খাবার ও সার্বক্ষণিক সেবার ব্যবস্থা প্রতিটি স্যুটকে যেন অনন্য করে তুলেছে।
দুবাইভিত্তিক ব্যবসা–বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী ইকোনমি মিডল ইস্ট বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল স্যুটগুলোর একটি তালিকা করেছে; যেখানে এক রাতের থাকার খরচই আপনাকে চমকে দিতে পারে। চলুন, তালিকায় থাকা হোটেল স্যুটগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক:
সেন্ট লুসিয়াভিত্তিক এই সাবমেরিন হোটেল বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল থাকার জায়গা হিসেবে পরিচিত। এখানে অতিথিরা ডুবোজাহাজের ভেতর খাবার খেতে খেতে সামুদ্রিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। একান্তে বিলাসবহুল হোটেলে থাকা-খাওয়া ও ডুবোজাহাজে ভ্রমণ—দুটোরই অভিজ্ঞতা নিতে পারেন ভ্রমণপ্রেমীরা।
এই হোটেলে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত শেফ ও পরিচারকের সেবা পাওয়া যাবে। থাকার খরচটাও চড়া। হোটেলে এক রাত থাকার জন্য গুনতে হবে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা।
বিলাসবহুল এই হোটেল স্যুটের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের পামস ক্যাসিনো রিসোর্টে। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী ডেমিয়েন হার্স্ট হোটেল স্যুটটি তৈরি করেছেন। বিলাসবহুল আতিথেয়তার পাশাপাশি শিল্পকলার এক অপূর্ব মিশ্রণ পাওয়া যাবে এখানে। বড় বড় শয়নকক্ষ, ব্যক্তিগত সুইমিং পুল ও শিল্পকর্মের সংগ্রহ অতিথিদের মুগ্ধ করে।
এই স্যুটে আছে সার্বক্ষণিক পরিচারক সেবা। এ ছাড়া আছে থেরাপিকক্ষ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী গেমিং টেবিল। সব মিলে ধনকুবের ও তারকা অতিথিদের কাছে হোটেলটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই হোটেল স্যুটে থাকতে প্রতি রাতে গুনতে হবে ১ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ টাকা।
এই দোতলা স্যুট অতিথিদের একেবারে স্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা দেয়। দুবাইভিত্তিক আটলান্টিস দ্য রয়েল হোটেলে এটির অবস্থান। এখানে রয়েছে ব্যক্তিগত ইনফিনিটি পুল, ২৪ ঘণ্টার পরিচারক সেবা ও ব্যক্তিগত সৈকত ব্যবহারের সুবিধা।
বিলাসবহুল হোটেলের ভেতরটা আরব ধাঁচে বিলাসবহুল করে সাজানো। সেখানকার খাবারের জায়গাগুলোও বেশ চমৎকার। সব মিলে এই হোটেল স্যুট অনেকের কাছে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। এখানে থাকতেও প্রতি রাতে গুনতে হবে ১ লাখ ডলার বা প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ টাকা।
এই স্যুটের অবস্থান সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে প্রেসিডেন্ট উইলসন হোটেলে। এখান থেকে শহরের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এতে আছে ব্যক্তিগত লিফট, দামি স্টেইনওয়ে গ্র্যান্ড পিয়ানো ও বুলেটপ্রতিরোধী কাচের জানালা। এই জানালা দিয়ে লেক জেনেভা নামের হ্রদের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।
যেসব আন্তর্জাতিক নেতা ও বিখ্যাত মানুষ নিরাপদে এবং একান্তে সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য দ্য রয়েল পেন্টহাউস স্যুট একটি পছন্দের জায়গা। এখানে থাকতে প্রতি রাতে খরচ হবে ৮০ হাজার ডলার। টাকার অঙ্কে প্রায় ৯৭ লাখ।
যুক্তরাষ্ট্রের দ্য মার্ক হোটেলে বিলাসবহুল এই স্যুটের অবস্থান। বিশাল স্যুটটি ১০ হাজার বর্গফুট স্থানজুড়ে বিস্তৃত। এখানে আছে পাঁচটি শয়নকক্ষসহ একটি বড় বলরুম ও ব্যক্তিগত পরিচারক সেবা। ছাদের ওপর ব্যক্তিগত খোলা জায়গায় বসে সেন্ট্রাল পার্কের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়।
এই স্যুটে থাকতে প্রতি রাতে খরচ হবে ৭৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৯১ লাখ টাকার বেশি।
ব্যক্তিগত ভিলাটির অবস্থান ফিজির এক নির্জন দ্বীপ লাউকালা আইল্যান্ডে। এর মালিক রেড বুলের সহপ্রতিষ্ঠাতা দিত্রাইশ মাতেশিৎস। ব্যক্তিগত শেফ, চালক, ব্যক্তিগত ইনফিনিটি পুলসহ নানা ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে এখানে।
একান্তে ছুটি কাটানোর জন্য এই হোটেল অনন্য। এখানে এক রাতের জন্য খরচ পড়বে ৬১ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭৪ লাখ টাকা।
এই স্যুটের অবস্থান ফ্রান্সের কানে অবস্থিত হোটেল মার্তিনেজে। কান চলচ্চিত্র উৎসব চলার সময় প্রথম সারির তারকাদের পছন্দের শীর্ষে থাকে স্যুটটি। এর ভেতরে আর্ট ডেকো ধাঁচের সাজসজ্জা করা হয়েছে।
এ ছাড়া অতিথিরা এখানে বিশ্বমানের রেস্তোরাঁর খাবার খেতে পারেন; যা এক বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা দেয়। এক রাত থাকতে খরচ পড়বে ৫৩ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৪ লাখ টাকা।
পানির নিচে এই হোটেল স্যুটের অবস্থান। এটি মালদ্বীপের কনরাড মালদ্বীপ রিসোর্টের অংশ। অতিথিরা এখানকার স্বচ্ছ জানালা দিয়ে সামুদ্রিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।
এই স্যুটে অতিথিদের জন্য আছে ব্যক্তিগত সুইমিং পুল, একান্তে খাবার খাওয়ার জায়গা এবং বিশেষ সামুদ্রিক পরিবহনের ব্যবস্থা। এখানে এক রাতের জন্য খরচ পড়বে ৫০ হাজার ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ লাখ টাকার বেশি।
যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের টাই ওয়ার্নারের তৈরি এই হোটেল স্যুট নিউইয়র্কের ফোর সিজনস হোটেলের অংশ। এখানকার জানালাগুলো একেবারে মেঝে থেকে শুরু হয়েছে এবং ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। বিশাল বিশাল জানালা দিয়ে নিউইয়র্ক সিটির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়।
এ ছাড়া হোটেল স্যুটটিতে আছে নানা শিল্পকর্মের সংগ্রহ, স্পা করার জায়গা ও ব্যক্তিগত চালক সেবা। অতিথিদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে থাকতেও এক রাতের জন্য খরচ পড়বে ৫০ হাজার ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ লাখ টাকার বেশি।
মোনাকোর একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই স্যুট হোটেল দে প্যারিস, মন্টে কার্লোর অংশ। এখানে অতিথিদের জন্য প্রিন্সেস গ্রেস অব মোনাকোর নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজকীয় সেবা ও আভিজাত্য নিশ্চিত করা হয়।
স্যুটটিতে রয়েছে ব্যক্তিগত ইনফিনিটি পুল, এক্সক্লুসিভ ওয়াইন সেলার ও অতিথির চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা। আছে অন্যান্য বিলাসী সুবিধা। এখানে এক রাত থাকার খরচ পড়ে ৪৮ হাজার ডলার; যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৮ লাখ টাকার বেশি।