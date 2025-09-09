খালি পায়ে লেগোর টুকরার ওপর দিয়ে দৌড়ে রেকর্ড

খালি পায়ে লেগোর টুকরার ওপর দিয়ে দৌড়ে রেকর্ড
বর্তমান সময়ে ঘরে খালি পায়ে হাঁটার সময় পায়ের তলায় লেগোর টুকরা পড়ে ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা কমবেশি আমাদের অনেকেরই আছে। এবার এ কাজটি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের গ্যাব্রিয়েল ওয়াল।
লেগো হলো একধরনের খেলনা। এতে ছোট ছোট প্লাস্টিকের টুকরা থাকে। সেগুলো জোড়া লাগিয়ে গাড়ি, ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন অবয়ব তৈরি করা যায়।
দুই সন্তানের মা এই নারী যে কাজটি করেছেন, সেটা পায়ের তলায় লেগো পড়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। তিনি ছড়িয়ে রাখা লেগোর ওপর দিয়ে খালি পায়ে ১০০ মিটার দৌড়েছেন। এ জন্য তিনি সময় নিয়েছেন মাত্র ২৪ দশমিক ৭৫ সেকেন্ড।
গত ১৬ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে এ কাজ করেন গ্যাব্রিয়েল ওয়াল। তিনি ট্র্যাকে বিছানো প্রায় ৩০০ কেজি লেগোর টুকরার ওপর দিয়ে খালি পায়ে দৌড় দেন। দেশটির দাতব্য সংস্থা ‘ইমাজিনেশন স্টেশন’ ওই লেগোগুলো দান করেছে।
‘ইমাজিনেশন স্টেশন’ শিশুশিক্ষা নিয়ে কাজ করে। শিশুদের রোবোটিকস শেখাতে এবং যান্ত্রিক শিক্ষার ক্লাসে তাঁরা লেগো ব্যবহার করেন।
৪ সেপ্টেম্বর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে গ্যাব্রিয়েল ওয়ালের নতুন রেকর্ড গড়া নিয়ে খবর প্রকাশ করা হয়।
নিজের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে গ্যাব্রিয়েল ওয়াল বলেন, রেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিতে তিনি টানা দুই মাস জুতা পরেননি। তিনি সব সময়, সব জায়গায় খালি পায়ে গেছেন। এমনকি তিনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানেও খালি পায়ে গেছেন।
আর কতবার যে লেগোর ওপর দিয়ে দৌড় অনুশীলন করেছেন, তা আর গুনে রাখেননি।
রেকর্ড গড়ার পর গ্যাব্রিয়েল ওয়াল বলেন, ‘নিজেকে নতুন সীমায় ওঠাতে পেরে আমি গর্বিত।’
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘আমাদের ভিডিওতে গ্যাব্রিয়েল সানগ্লাস পরে আছেন। খুব সম্ভবত লেগোর ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় ব্যথায় তাঁর চোখে পানি চলে এসেছিল। সেই পানি লুকাতেই তিনি সানগ্লাস পরেছেন।’