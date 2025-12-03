বিশ্বে কোন কোন দেশের অবস্থান সবচেয়ে উঁচুতে

পৃথিবীর মানচিত্রে এমন কিছু দেশ আছে, যেগুলোর ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটাই উঁচুতে অবস্থিত। উঁচু পাহাড়, বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও বরফ আচ্ছাদিত শৃঙ্গ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, এখানকার মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকেও অনন্য রূপ দিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি তালিকা করেছে ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস। ওই তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের উচ্চতম ১০টি দেশ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে ভুটানের অবস্থান বিশ্বে শীর্ষে, অর্থাৎ এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দেশ। দেশটির গড় উচ্চতা প্রায় ১০ হাজার ৭৬০ ফুট। ভুটানের উত্তরাঞ্চলে রয়েছে গ্রেটার হিমালয় রেঞ্জের উঁচু উঁচু সব চূড়া। ভুটানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গাংখার পুনসুমের অবস্থানও এখানে।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গাংখার পুনসুমের উচ্চতা ২৪ হাজার ৮৪০ ফুট। এটি বিশ্বের এমন একটি উচ্চ শৃঙ্গ, যেখানে এখন পর্যন্ত কেউ আরোহণ করেননি। ভুটানের দক্ষিণাঞ্চল টিলা, উচ্চভূমি ও উপত্যকা নিয়ে গঠিত। সেখানেই দেশটির বেশির ভাগ মানুষের বসবাস।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে নেপালের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশটির গড় উচ্চতা ১০ হাজার ৭১৫ ফুট। নেপালে ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়।
নেপালের দক্ষিণে রয়েছে সমতল এলাকা, মধ্যভাগটি টিলাভূমি ও উত্তরে পর্বতময় অঞ্চল। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে বিশ্বের কিছু সর্বোচ্চ চূড়ার অবস্থান। এর মধ্যে মাউন্ট এভারেস্টও (২৯ হাজার ৩৫ ফুট) আছে। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
মধ্য এশিয়ার দেশ তাজিকিস্তানের বেশির ভাগ অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। দেশটির গড় উচ্চতা ১০ হাজার ৪৫৫ ফুট। পশ্চিম তাজিকিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালা তুর্কেস্তান রেঞ্জের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৮ হাজার ৭৭ ফুট।
মধ্য এশিয়ার আরেক দেশ কিরগিজস্তানের ভূভাগের বেশির ভাগই নতুন পর্বতমালা দিয়ে গঠিত। গভীর উপত্যকাগুলো এখানকার উঁচু উঁচু চূড়াগুলোকে পৃথক করেছে। দেশের ৬৫ শতাংশ ভূমিজুড়ে তিয়ান শান ও পামির পর্বতমালার অবস্থান।
এ ছাড়া অঞ্চলটিতে বড় আকারের হিমবাহ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হিমবাহটির নাম এংগিলচেক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কিরগিজস্তানের গড় উচ্চতা ৯ হাজার ৮০৫ ফুট।
তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে অ্যান্টার্কটিকার নাম। যদিও অ্যান্টার্কটিকা কোনো দেশ নয়, এটি একটি মহাদেশ। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ মহাদেশ, যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ৫৪৫ ফুট।
দক্ষিণ মেরুতে অ্যান্টার্কটিকার উচ্চতা ৯ হাজার ৩০০ ফুট। মহাদেশের বরফ আচ্ছাদিত অংশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্থানটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টার্কটিক টেরিটরিতে। এ অঞ্চলটির উচ্চতা ১৩ হাজার ৪৫১ ফুট। মাউন্ট ভিনসন অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এটির উচ্চতা ১৬ হাজার ৫০ ফুট।
লেসোথোর ভূভাগের একটা বড় অংশজুড়েই দ্রাকেন্সবার্গ–মালোতি পর্বতমালার অবস্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থাবানা–নাতলেনইয়ানার কিছু অংশ লেসোথোর পূর্বাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে।
লেসোথোর পার্বত্য অঞ্চলটি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশটি নিম্নভূমি। লেসোথোর নিম্নভূমিতে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করেন এবং কৃষি কার্যক্রম চালান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেশটির গড় উচ্চতা ৭ হাজার ৯০ ফুট।
বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশগুলোর একটি অ্যান্ডোরা। এটি বিশ্বের উচ্চতম দেশগুলোরও একটি। অ্যান্ডোরার অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউরোপে। এর বেশির ভাগ অঞ্চলই খাড়া পর্বতমালা দিয়ে গঠিত। পিরেনিস পর্বতমালাটি অ্যান্ডোরাজুড়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে ছোট ও সরু উপত্যকা।
পিক দে কোমা পেদ্রোসা হলো অ্যান্ডোরার সবচেয়ে উঁচু স্থান। এটির উচ্চতা ৯ হাজার ৬৬৫ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অ্যান্ডোরার গড় উচ্চতা ৬ হাজার ৬৫০ ফুট।
স্থলবেষ্টিত দেশ আফগানিস্তানের প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকাই পর্বতময়। দেশের ৪৯ শতাংশ এলাকার গড় উচ্চতা ৬ হাজার ৬৫০ ফুট। আর পুরো দেশের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ১৮০ ফুট।
আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে হিন্দুকুশ। এটিকে হিমালয় পর্বতমালার সম্প্রসারণ বলে মনে করা হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেশজুড়ে বিস্তৃত। ওয়াখান করিডরে হিন্দুকুশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলোর অবস্থান।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে চিলির অবস্থান নবম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা ৬ হাজার ১৪০ ফুট। দেশটির পূর্বে আন্দিজ পর্বতমালার অবস্থান। আর পশ্চিমে আছে নিম্ন উপকূলীয় পর্বতমালা। আন্দিজ পর্বতমালার চূড়াগুলোর গড় উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট।
উচ্চতম দেশগুলোর তালিকায় চীনের অবস্থান দশম। তিব্বতীয় মালভূমি হলো চীনের সবচেয়ে উঁচু স্থান। এটিকে ‘পৃথিবীর ছাদ’ নামেও ডাকা হয়ে থাকে। চীনের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুটের বেশি।
বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের অবস্থানও চীন–নেপাল সীমান্তে। এই সুপরিচিত অঞ্চলগুলোর বাইরে চীনের বেশির ভাগ ভূমিই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত। দেশটির গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ৩৫ ফুট।