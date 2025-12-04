চুরি করতে গিলে ফেলেন লকেট
চুরি ঠেকাতে কতশত নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারপরও অভিনব সব কৌশলে চোরেরা ঠিকই চুরি করে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে এমনই এক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক ব্যক্তি একটি গয়নার দোকানে ঢুকে গিলে ফেলেন ডিম্বাকৃতির একটি বড়সড় লকেট।
ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৮ নভেম্বর, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে। ৩২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি সেদিন অকল্যান্ডের গয়না দোকান ‘পার্ট্রিজ জুয়েলার্সে’ ঢোকেন। এরপর তিনি একটি ফ্যাবার্জে অক্টোপাস লকেট মুখে পুরে দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে দোকানের ভেতরই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি।
ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখন পর্যন্ত চুরি যাওয়া লকেটটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গতকাল বুধবার এ তথ্য জানিয়ে পুলিশ বলেছে, তারা এখনো ওই ব্যক্তির প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার অপেক্ষায় আছে।
ইন্সপেক্টর গ্রে অ্যান্ডারসন এক বিবৃতিতে বলেন, গ্রেপ্তার করার সময় ওই ব্যক্তিকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাঁর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত লকেটটি উদ্ধার করা যায়নি।
ঘটনার পরদিন গত ২৯ নভেম্বর ওই ব্যক্তিকে অকল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে হাজির করা হয়। আদালতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা চুরির অভিযোগ মেনে নেননি বা অস্বীকারও করেননি। তিনি শুধু আদালতে হাজির হয়েছেন।
ওই ব্যক্তি যে লকেটটি গিলে ফেলেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটি একটি সীমিত সংস্করণের ‘ফ্যাবার্জে এগ লকেট’। ১৯৮৩ সালে মুক্তি পাওয়া জেমস বন্ড সিরিজের চলচ্চিত্র অক্টোপুসি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ওই লকেট তৈরি করা হয়েছে।
সিনেমার মূল কাহিনি গয়না পাচারকে কেন্দ্র করে। সেখানে একটি নকল ফ্যাবার্জে এগ ব্যবহার করে গয়না পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়।
পার্ট্রিজ জুয়েলার্স তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, ডিম্বাকৃতির এই লকেট মাত্র ৫০টি তৈরি করা হয়েছে। এটি ১৮ ক্যারেট সোনায় তৈরি, সবুজ রঙের এনামেল দিয়ে মিনা করা, এতে রয়েছে ১৮৩টি হীরা ও দুটি নীলমণি। লকেটটির উচ্চতা ৮ দশমিক ৪ সেন্টিমিটার। সেটি একটি স্ট্যান্ডের ওপর বসানো ছিল।
লকেটটির দাম ৩৩ হাজার নিউজিল্যান্ড ডলার। মার্কিন ডলারে ১৯ হাজার এবং বাংলাদেশি টাকায় মূল্য ২৩ লাখ টাকার বেশি।