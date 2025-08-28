বিচিত্র
কমলা রঙের হাঙর
কোস্টারিকার টরটুগুয়েরা ন্যাশনাল পার্কের কাছে দেখা মিলেছে উজ্জ্বল কমলা রঙের একটি হাঙরের। সেখানে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের একটি দল সেটিকে দেখে শুরুতে ভেবেছিল, বিশাল আকারের কোনো গোল্ডফিশ।
সম্প্রতি মেরিন বায়োলজি জার্নালে কমলা রঙের হাঙরটির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই প্রথম কমলা রঙের কোনো হাঙরের সন্ধান পাওয়া গেছে।
হাঙরের ছবিগুলো গত বছর তোলা। প্যারিসিমা ডোমাস ডেই নামের একটি পর্যটন কোম্পানি হাঙরের ছবিগুলো প্রথম প্রকাশ করে।
কোম্পানিটির কয়েকজন পর্যটক জেলেদের একটি দলের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। পানির ৩৭ মিটার গভীরে তাঁরা হাঙরটির দেখা পান। সে সময় সেখানে পানির তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ধরার পর হাঙরটির ছবি তুলে সেটিকে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে সমুদ্রবিশেষজ্ঞদের কাছে তাঁরা এ ঘটনার বর্ণনা দেন এবং বলেন, সেটি দেখতে একেবারে গোল্ডফিশের মতো ছিল।
কী কারণে হাঙরটির গায়ের রং কমলা, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেছেন, একটি নয় বরং দুটি বিরল জেনেটিক অবস্থার কারণে সেটির গায়ের রং কমলা হয়েছে।
এর একটি কারণ হলো অ্যালবিনিজম। এটি এমন একটি জেনেটিক অবস্থা, যখন শরীরে মেলানিনের উৎপাদন হয় না বা খুব কম হয়।
অন্যটি হলো জ্যানথিসম। এটি একটি বিরল জেনেটিক অবস্থা, যেখানে প্রাণিদেহ স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তে হলুদাভ হয়। প্রাণিকুলে এমনটা খুবই বিরল।
হাঙরটির চমকপ্রদ কমলা রং ও সাদা চোখ সেটিকে শিকারিদের কাছে আরও সহজ লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
হাঙরের এই বিরল রং এবং অস্বাভাবিক জিনগত অবস্থার পেছনের কারণ বুঝতে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।
মেরিন বায়োলজি জার্নালে গবেষকেরা লিখেছেন, হাঙরদের মধ্যে এই বিরল রঙের অস্বাভাবিকতার পেছনের সম্ভাব্য জেনেটিক বা পরিবেশগত কারণ বোঝার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।