বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে ট্রাম্পের মামলা

বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে ট্রাম্পের মামলা
বিবিসির বিরুদ্ধে গতকাল সোমবার মানহানির মামলা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটি ভাষণের সম্পাদিত ভিডিও ক্লিপ বিবিসি এমনভাবে প্রচার করেছে, যেখানে মনে হয়েছে, তিনি তাঁর সমর্থকদের সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলে হামলা চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন।
ট্রাম্প তাঁকে নিয়ে অনেক সংবাদ প্রচারকে অসত্য বা অন্যায্য বলে মনে করেন এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলেছেন। বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা তাঁর সেই লড়াইকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।
ট্রাম্পের অভিযোগ, যুক্তরাজ্য সরকারের মালিকানাধীন সম্প্রচারমাধ্যমটি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির তাঁর ভাষণের বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যাতে তাঁর মানহানি হয়েছে।
সম্পাদিত ওই ভাষণের একটি অংশে ট্রাম্পকে সমর্থকদের ক্যাপিটলের দিকে মিছিল করে যেতে বলতে দেখা যায় এবং অন্য অংশে তিনি বলছেন, ‘সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করুন।’
কিন্তু ট্রাম্প ভাষণে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বানও জানিয়েছিলেন। বিবিসি তাঁর ভাষণ সম্পাদনা করে এই অংশটুকু বাদ দিয়েছিল বলে অভিযোগ।
ট্রাম্পের মামলায় দুটি অভিযোগ করা হয়েছে। প্রথমত, বিবিসি তাঁর মানহানি করেছে এবং ফ্লোরিডার একটি আইন লঙ্ঘন করেছে। ওই আইনে প্রতারণামূলক ও অন্যায্য বাণিজ্যিক আচরণ নিষিদ্ধ।
মামলায় দুটি অভিযোগের প্রতিটির জন্য ট্রাম্প ৫০০ কোটি করে মোট ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন।
বিবিসি এ ঘটনার জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং নিজেদের সিদ্ধান্তগত ভুল স্বীকার করে নিয়েছে।
বিবিসি এ–ও বলেছে, তাদের ওই ভুল সম্পাদনার কারণে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কর্মকাণ্ডের আহ্বান জানিয়েছেন।
তবে এ ঘটনায় মামলার কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলেও বলেছিল বিবিসি। সোমবার মায়ামির ফেডারেল আদালতে মামলা করেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেছেন, ‘বিবিসি ক্ষমা চাইলেও নিজের অন্যায়ের জন্য কোনো প্রকৃত অনুশোচনা দেখায়নি এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকতাগত কেলেঙ্কারি প্রতিরোধে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনও আনেনি।’
বিবিসি টেলিভিশন দর্শকের ওপর ধার্যকৃত বাধ্যতামূলক ‘লাইসেন্স ফি’ থেকে পাওয়া অর্থে পরিচালিত হয়। তাই ট্রাম্পকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া রাজনৈতিকভাবে জটিল বা সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে বলে মত যুক্তরাজ্যের আইনজীবীদের।
বিবিসির প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজের দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব বামপন্থী রাজনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য করা হয়েছে।...ট্রাম্পের আইনজীবী দলের মুখপাত্র
ট্রাম্পের আইনজীবী দলের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবিসির নিজের দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব বামপন্থী রাজনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে করা হয়েছে।
বিবিসির একজন মুখপাত্র সোমবার সকালে রয়টার্সকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। আমাদের অবস্থান একই রয়েছে।’
ট্রাম্পের মামলা করার খবর প্রচারের পর বিবিসি এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।