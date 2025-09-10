বাংলাদেশ

সিনেট ভবনের সামনে থেকে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল সিনেট ভবনের সামনে থেকে ঘোষণা করা হবে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরের এক জরুরি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫–এর ভোট গণনা চলছে। আটটি কেন্দ্র থেকে প্রতিটি হল সংসদ ও ডাকসুর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। সিনেট ভবনের সামনে থেকে ডাকসুর অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের পর এখন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রাথমিক হিসাব দিয়ে জানিয়েছেন, কার্জন হল কেন্দ্রে ৮০ শতাংশের বেশি, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৮৩, টিএসসি কেন্দ্রে ৬৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ৬৭, উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ৮৪-৮৫, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ৬৫ এবং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কেন্দ্রে ৬৫ দশমিক ২৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

