শুভ সকাল। আজ ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর), ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), ইসলামী ঐক্যজোট, গণ অধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দলকে আরও ১০টি আসন ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। দলগুলোর নেতাদের কে কোন আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন, তা–ও জানানো হয়েছে।
আতাউর রহমানের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তিন মাসের আটকাদেশ দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বুধবার সকালে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১-এ পাঠানো হয়।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি–সেক্রেটারি পর্যায়ের নেতারা এসব হামলার উসকানি দিলেও সংগঠনটি তাঁদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলে দাবি করেছে। শুধু তা–ই নয়, এসব হামলার দায় শিবিরের ওপর চাপানোকে ‘অপচেষ্টা’ বলে নিন্দা ও প্রতিবাদও জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
হঠাৎ করেই চিত্রনায়ক রিয়াজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কয়েকটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। আত্মগোপনে থাকা এই ঢালিউড তারকার মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হলে বিষয়টি ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। তবে সরাসরি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রথম আলো নিশ্চিত হয়েছে, এই খবর সম্পূর্ণ গুজব। বিস্তারিত পড়ুন...
ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে অবিশ্বস্ত এবং কম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে মনে করত। দেশটির শক্তিশালী নিরাপত্তা সংস্থাকে দেখা হতো রহস্যময় হিসেবে, যারা একই সঙ্গে দুই পক্ষের সঙ্গে চলে এবং সন্ত্রাস দমনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় না। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছিলেন, পাকিস্তান এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাসংকটে পড়তে যাচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...