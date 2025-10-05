শুভ সকাল। আজ ৫ অক্টোবর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মিঠাপুকুর ও কাউনিয়া উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স সন্দেহে কয়েকজনের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর আগে জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে পীরগাছায় অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা গেছেন।
গাজামুখী জাহাজ কনশানস থেকে আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ঢাকার সময় গতকাল বিকেল পাঁচটায় মুঠোফোনে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন।
বলেছেন, আমরা এখন গাজা থেকে ৩৭০ নটিক্যাল মাইল (৬৮৫ কিলোমিটার) দূরে অবস্থান করছি।
ভাইভার পরপরই বাবাকে ফোন করে অর্ণব হাসান বলে দিয়েছেন, 'আজ থেকে আর রিকশা চালাতে হবে না।' বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের এই ছাত্রকে সহকারী সার্জন পদে সুপারিশ করেছে বিসিএস কর্তৃপক্ষ। জীবনের আরও গল্প শোনালেন এই ইন্টার্ন চিকিৎসক।
প্রতিবছর বিশ্বের সেরা পদের তালিকা প্রকাশ করে ভ্রমণ ও খাদ্যবিষয়ক অনলাইন পোর্টাল 'টেস্টঅ্যাটলাস'। অনলাইন রেটিংয়ের ওপর ভিত্তি করে তালিকাটি করে তারা। এই রেটিংয়ে অংশ নেন সারা বিশ্বের মানুষ। ২০২৫ সালেও সেরা ১০০ পদের তালিকা প্রকাশ করেছে টেস্টঅ্যাটলাস। এই তালিকায় ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার অনেক দেশের খাবারের পদ আছে। মিলিয়ে দেখুন, আপনি কোন কোন পদের স্বাদ নিয়েছেন।
ইসরায়েল এখন শুধু তার ‘প্রচলিত শত্রু ও সমালোচকদের’ জন্যই নয়, বরং ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ‘মহান বন্ধুদের’ জন্যও বোঝায় পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ওরি গোল্ডবার্গ গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ঠিক এভাবে কথাটি বললেন।
বিস্তারিত পড়ুন...