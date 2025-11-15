হেফাজতে থেকে আসামিকে গণমাধ্যমে কথা বলতে দেওয়ায় পুলিশ কমিশনারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ

রাজশাহীতে বিচারকের ছেলে হত্যা
হেফাজতে থেকে আসামিকে গণমাধ্যমে কথা বলতে দেওয়ায় পুলিশ কমিশনারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ
রাজশাহীতে মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহমানের ছেলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার লিমন মিয়ার বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার করায় রাজশাহীর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ শনিবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত এই নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী বুধবারের মধ্যে মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে।
নির্দেশনায় পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় ভিকটিমকে দোষারোপ করে গণমাধ্যমের সামনে বক্তব্যে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়।
গত বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী নগরের ডাবতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় খুন হয় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাওসিফ। হামলাকারী লিমন মিয়া (৩৫) তাদের পূর্বপরিচিত। তাঁর হামলায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাওসিফের মা তাসমিন নাহার (৪৪)। এ ছাড়া ধস্তাধস্তিতে হামলাকারী লিমন আহত হয়ে হাসপাতালে পুলিশের হেফাজতে চিকিৎসাধীন।