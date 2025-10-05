পবিত্র কোরআন ‘অবমাননার’ বিচার দাবি হেফাজতের
পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) শিক্ষার্থী অপূর্ব পালের বিচার দাবি করেছে হেফাজতে ইসলাম। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য চেয়েছে তারা।
আজ রোববার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান হেফাজতের আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব সাজেদুর রহমান। এ ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত না হলে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী অপূর্ব রাদের (অপূর্ব পাল) কোরআন অবমাননার জঘন্য দৃশ্য দেশের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। ওই শিক্ষার্থী নিজেই তার ফেসবুক প্রোফাইলে কোরআন অবমাননার ভিডিও চিত্র প্রচার করে আরও বড় অপরাধ করেছেন। এতে বোঝা যায়, এ কাজ তিনি সজ্ঞানে করেছেন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তাঁর দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিতের দাবি করছি।’
ধর্ম অবমাননা রোধ করতে হলে সর্বোচ্চ শাস্তির আইন করার কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সরকার কোরআন অবমাননাকারী অপূর্ব রাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত না করলে আমরা দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চের ডাক দিতে বাধ্য হব। আমরা যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছি। আর ছাড় দেওয়া যাবে না।’