বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ১৭ আগস্ট, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

নিজের নয়, জনগণের ইচ্ছায় সরকারপ্রধানের পদে বসেছি

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস
ফাইল ছবি

নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর এই বয়সে বাংলাদেশের জাতীয় পটপরিবর্তনের অস্থিরতা থেকে বহুদূরে শান্ত অবসরজীবন বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এখন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে খুঁজে পান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য এমন এক দায়িত্বে রয়েছেন, যা তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, বরং অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

বিস্তারিত পড়ুন...

ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে গিয়ে আটক রিকশাচালক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাচেষ্টা মামলায় কারাগারে

কারাগার
প্রতীকী ছবি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হওয়া রিকশাচালক আজিজুর রহমানকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিস্তারিত পড়ুন...

বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, সাকিব, জয়া আহসানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি

চট্টগ্রামে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি
ছবি: আয়োজকদের কাছ থেকে পাওয়া

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় শিল্পীদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। শনিবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে ‘ফ্যাসিস্টবিরোধী ছাত্রজনতা’–এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিস্তারিত পড়ুন...

পদ্মা নদীতে কায়াক চালিয়ে রাজশাহী থেকে চাঁদপুর গেছেন ইনতিয়াজ, পথে কোথায় থেকেছেন, কী খেয়েছেন

উত্তাল পদ্মায় কায়াক চালিয়েছেন ইনতিয়াজ মাহমুদ
ছবি: ইনতিয়াজ মাহমুদের সৌজন্যে

প্রথমে চাঁপাই থেকে যাত্রা শুরুর কথা থাকলেও ভারত সীমান্তের দুটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পড়ে বলে সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো। রাজশাহীর আই-বাঁধ থেকে নেমে পড়ি। সামনে কপালে কী আছে, প্রথম দিনেই বুঝে গেলাম। গা ঝলসানো রোদে তেতে ফেটে ছারখার। যমুনার মোহনার আগে পর্যন্ত ওই রোদটাই ছিল মূল প্রতিকূলতা। দুই দিন ওই কাঠফাটা রোদে নাজেহাল হয়ে শিলাইদহ থেকে মুনীমরাও ফেরত যায়। তার পর থেকে শুরু হয় আমার পুরোপুরি একলা পথচলা।

বিস্তারিত পড়ুন...

মাথার ওপর বি-২ বোমারু বিমান উড়িয়ে পুতিনকে কি শক্তি দেখাতে চাইলেন ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন লালগালিচায় হেঁটে যাচ্ছেন
ছবি: গিগার ক্যাপিটাল নামে এক এক্স ব্যবহারকারীর দেওয়া ভিডিও থেকে নেওয়া

আলাস্কায় শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের সময় নিজেদের সামরিক শক্তি দেখাল যুক্তরাষ্ট্র। পুতিন যখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে উড়োজাহাজ থেকে অবতরণ করে লালগালিচায় ট্রাম্পের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন আকাশে গর্জে ওঠে এক বিশাল বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমান। এটির সঙ্গে ছিল আরও কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান।

বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন