বাংলাদেশ

সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ শনিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়: তারেক রহমান

‘হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২৫’–এ প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন তিনি
ছবি: প্রথম আলো

জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়।’ বিস্তারিত পড়ুন...

২৭ বছর ধরে প্রথম আলো সংরক্ষণ করে চলেছেন চুয়াডাঙ্গার এই দম্পতি

আজও প্রথম আলো সংরক্ষণ করে চলেছেন কামরুল আরেফিন ও সালমা খাতুন
ছবি: প্রথম আলো

১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর থেকে আজও প্রথম আলো সংরক্ষণ করে চলেছেন কামরুল আরেফিন ও সালমা খাতুন। এ জন্য বাড়ির দুটি কক্ষ ছেড়ে দিয়েছেন এই দম্পতি। চুয়াডাঙ্গায় তাঁদের সংগ্রহশালাটি দেখতে গিয়েছিলেন শাহ আলম। বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের মাস্ক কি সত্যিই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন

ইলন মাস্ক
ছবি: রয়টার্স

টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক বহু বছর ধরেই বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষে। সম্প্রতি তাঁর সম্পদের পরিমাণ আরও বেড়েছে। প্রথমবারের মতো তিনি হয়েছেন ‘অর্ধ-ট্রিলিয়নিয়ার’(অর্থাৎ ৫০ হাজার কোটি ডলারের মালিক)। বিস্তারিত পড়ুন...

তাহসান কি রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন

তাহসান খান
ছবি : প্রথম আলো

জনপ্রিয় তারকা তাহসান মাস দেড়েক আগে গান ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তারও আগে দিয়েছেন অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা। বন্ধ করে রেখেছেন নিজের মিলিয়ন মিলিয়ন অনুসারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মও। এর মধ্যে হঠাৎ খবর রটে, তাহসান খুব শিগগির কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তাঁকে দেখা যেতে পারে আগামী সংসদ নির্বাচনেও। এ নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হয় তাঁর। বিস্তারিত পড়ুন...

এশিয়ান আর্চারির শীর্ষ পদে বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন

ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ
প্রথম আলো

বড় জয় পেয়ে ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ। আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সংস্থাটির কংগ্রেস ও নির্বাচন। সেখানেই ইতিহাস গড়লেন কাজী রাজীব—এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি বসলেন ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার শীর্ষ আসনে। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন