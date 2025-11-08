এশিয়ান আর্চারির শীর্ষ পদে বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন

এশিয়ান আর্চারির শীর্ষ পদে বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন
বড় জয় পেয়ে ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ। আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সংস্থাটির কংগ্রেস ও নির্বাচন। সেখানেই ইতিহাস গড়লেন কাজী রাজীব—এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি বসলেন ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার শীর্ষ আসনে।
সভাপতি পদে কাজী রাজীব ২৯-৯ ভোটে হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার থমাস হান-কে।
কাজী রাজীব উদ্দীন বিদায়ী কমিটির সহসভাপতিও ছিলেন। তাঁর হাত ধরে দুই যুগ আগে বাংলাদেশে আর্চারি খেলার যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের আর্চারি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জায়গা করে নেয়।
তাঁর উদ্যোগেই এবার তৃতীয়বারের মতো ঢাকায় বসেছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হয়েছে ২৪তম আসরের। টুর্নামেন্টটির স্থানীয় আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যানও তিনি।