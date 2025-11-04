আর্চারিতে একুশের স্মৃতি ফেরানোর আশা
পদকশূন্য গত আসরটা আর মনে করতে চান না বাংলাদেশের আর্চাররা। ২০২৩ সাল এড়িয়ে তাকাতে চান তারও পেছনে—২০২১ সালে। যেবার এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে একটি রুপা ও দুটি ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ। সাগর ইসলাম–আবদুর রহমান আলিফরা একুশের সেই স্মৃতি এবারও ফেরাতে চান।
আগামী ৮ থেকে ১৪ নভেম্বর ঢাকায় হবে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের ২৪তম আসর। টুর্নামেন্টের খেলাগুলো হবে দুই ভেন্যুতে। শুরু থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জাতীয় স্টেডিয়ামে, ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর প্রতিযোগিতার শেষ দুই দিন আর্মি স্টেডিয়ামে।
গত জুনে এশিয়া কাপ আর্চারির দ্বিতীয় লেগে সোনা জেতা আবদুর রহমান আলিফ এই প্রতিযোগিতায়ও পদক জিততে চান, ‘২০২৩ সালে আমরা ভালো করতে পারিনি। করোনার কারণে আমাদের প্রস্তুতিও সেভাবে হয়নি। এবার আমাদের প্রস্তুতি ভালো। ২০২১ সালে তিনটি পদক পেয়েছিলাম। এবারও তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি চাই।’
অলিম্পিয়ান আর্চার সাগরের চোখও পদকে, ‘এবার সব কটি ইভেন্টেই আমাদের শক্তিশালী দল আছে। চেষ্টা করব সর্বোচ্চটা দেওয়ার। আশা করি, এবারের আসরটা ২০২১ সালের মতো হবে।’
বাংলাদেশ দলের জার্মান কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখও পদক জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, ‘নিজেদের মাঠে খেলা। অবশ্যই সবাই ভালো করতে চায়। ২০২১ সালে যখন এখানে এশিয়ান আর্চারি হয়েছিল, আমরা তিনটি পদক পেয়েছিলাম। এই দলে অনেক পরিবর্তন। আমাদের প্রস্তুতিও ভালো। অবশ্যই পোডিয়ামে দাঁড়ানোর আশা করছি।’
৩০ দেশ থেকে ২০৯ জন আর্চার অংশ নেবেন এবারের প্রতিযোগিতায়। এর মধ্যে ১১৯ জন পুরুষ ও ৯০ জন নারী। রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড মিলিয়ে মোট ১০ ইভেন্টে হবে পদকের লড়াই। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেবেন ১৬ জন আর্চার।
টুর্নামেন্টের ফেবারিট দক্ষিণ কোরিয়া। সর্বশেষ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে হওয়া ২০২৩ সালে তারা ছয়টা সোনা জিতেছিল। এবার তাদের অলিম্পিকজয়ী আর্চার নাম সুহিউনও জাং মিন–হির দিকে চোখ থাকবে অন্য দেশগুলোর।