সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি। আজ বুধবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে দলটির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কুকুরের সুনাম জগৎজোড়া। যাঁর কাছে কুকুর একটু খাবার কিংবা আশ্রয় পায়, তাঁর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃসংকোচে। কুকুরকে নানান রকম প্রশিক্ষণ দেওয়ারও সুযোগ আছে। এমনকি অপরাধজগতের নানান বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করতে পরম বন্ধু হয়ে কাজ করে লড়াকু এই প্রাণী। বিস্তারিত পড়ুন...
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এখন দেশটির আইনের ধরা–ছোঁয়ার বাইরে। সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে শাহবাজ শরিফ সরকার তাঁকে আজীবন যেকোনো অপরাধ বা প্রশাসনিক অভিযোগের ক্ষেত্রে আইনগত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে দেশটির সেনাবাহিনী সব সময়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী। নতুন আইনে সেই ক্ষমতা আরও বেড়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজ শুরু টেস্টটা মুশফিকুর রহিমের শততম। বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারের প্রথম শততম টেস্ট খেলা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। সে ইতিহাসের প্রথম দিনে মুশফিক নিজ হাতে ঢেলে দিলেন রোমাঞ্চের মধু। সেটি কীভাবে, এক বাক্যেই পেয়ে যেতে পারেন তার উত্তর—শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিক প্রথম দিন শেষে অপরাজিত ৯৯ রানে! বিস্তারিত পড়ন...
সলিল চৌধুরীর গান মানে যেন শুধু কোনো একটা গান নয়, একসঙ্গে অনেক গানের ঠাসবুননে তৈরি এক অপূর্ব বিশাল সমাবেশ। যেন একটি বিরাট রঙিন কার্পেট, যা বাইরে থেকে দেখে একক মনে হলেও তার মধ্যে থাকে অসংখ্য রঙিন সুতার সূক্ষ্ম নকশা। বিস্তারিত পড়ুন...