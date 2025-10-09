বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতির ছবি নামানো নিয়ে আইন হয়নি, চিঠিও দেওয়া হয়নি: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, রাষ্ট্রপতির ছবি নামানো নিয়ে কোনো আইন করা হয়নি। কোনো চিঠিও দেওয়া হয়নি।

বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। এ সময় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ছবির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতির চিঠি পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘চিঠিটা আমি দেরিতে পেয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে) চলে আসছে অনেক আগেই। চিঠিটা ফিজিক্যালি আমার হাতে দেরিতে পৌঁছেছে।’

রাষ্ট্রপতির পাঠানো চিঠির উত্তর দিয়েছেন কি না—জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমরা এটার ভেতর আর না ঢুকি। রাষ্ট্রপতি অনেক ওপরের। একটা বিষয়ে উনি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এটুকুতেই থাকি।’

রাষ্ট্রপতির ছবি নামানো নিয়ে কোনো আইন করা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘কোনো আইনও করা হয়নি, চিঠিও ইস্যু করা হয়নি। কিন্তু কোনো ছবি থাকবে না, এটাই হলো নিয়ম।’

