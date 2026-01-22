ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসকদের মারধর করার দায়ে রোগীর ৩ স্বজনের কারাদণ্ড

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসকদের মারধর করার দায়ে রোগীর ৩ স্বজনের কারাদণ্ড
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসকদের ওপর হামলার দায়ে তিনজনকে দুই মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আদেশ দেন। গতকাল বুধবার রাতে চিকিৎসাধীন এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের ওপর হামলার ঘটনায় ওই তিনজনকে আটক করা হয়েছিল।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মৃত রোগী লাকি বেগমের ছেলের বন্ধু শাকিব হোসেন, সৎছেলে ইমতিয়াজ আহাম্মেদ ও আত্মীয় শাহরিয়া নাজিম।
গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ৭০২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লাকি বেগমের মৃত্যু হয়।
স্বজনদের অভিযোগ, চিকিৎসকদের অবহেলায় লাকির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁদের হাতাহাতি হয়। চিকিৎসকদের অভিযোগ, রোগীর স্বজনেরা তাঁদের মারধর করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার দাবিতে গতকাল রাত একটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত চিকিৎসকেরা জরুরি বিভাগের মেইন গেট বন্ধ করে দিয়ে সেবা স্থগিত রাখেন। ওই ঘটনায় লাকির সৎছেলে ইমতিয়াজসহ তিনজনকে আটক করলে ভোর সাড়ে চারটা থেকে চিকিৎসকেরা আবার চিকিৎসা সেবায় ফিরে আসেন।
ঘটনার বিষয়ে আজ ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, লাকি বেগমের ছেলে রাকিব দাবি করেন, ভুল চিকিৎসায় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাকিব তার বন্ধু শাকিবকে ফোন করে ঢাকা মেডিকেলে আনেন। শাকিব ফোন করে তাঁর আরও কিছু বন্ধুকে হাসপাতালে ডেকে আনেন। শাকিবসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০–৩০ জন লোক হাসপাতালে এসে চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা সেখানে দুজন শিক্ষানবিশ (ইন্টার্ন) চিকিৎসককে মারধর করেন।
ডিএমপি আরও জানিয়েছে, এ সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তিনজনকে আটক করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পে হস্তান্তর করে।